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新竹路樹炸果實！「碩大樹葡萄」正著時　網笑瘋：新地標了啦

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▲▼ 。（圖／翻攝自新竹大小事）

▲怎麼會有安全帽樹啦 XD。（圖／翻攝自新竹大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹風真的不是開玩笑的大！本站日前才報導《外地打工仔求問：如何對抗新竹風　釣出林智堅神回「9字心法」》，現在又出現當地人為了對抗「新竹風」，產生的竹縣特有景。有網友在臉書《新竹大小事》貼出照片，讓其他人都笑噴「新竹的樹葡萄都長這樣，你不知道嗎」、「新竹新地標：風之神樹。」

這位網友在臉書公開社團《新竹大小事》貼出一張照片，文中附上一個笑到噴淚的表情符號，「我知道新竹風大，所以帽子掛樹上比較安全嗎？」只見有路樹上掛了一整排安全帽，從下往上至少扣了9頂，看起來就像是長出了果實一樣。

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▲▼ 。（圖／翻攝自新竹大小事）

▲新竹特有的街景讓網友笑瘋。（圖／翻攝自新竹大小事）

照片一出，馬上有新竹人直呼看過，「我昨天看到也很疑惑，我在猜是沒人認領遺失的嗎」、「這棵樹每次看到都是這樣」、「這掛超久的，看著有點噁心」、「這棵安全帽樹我也注意很久了，越來越多 XD。」

還有人留言猜測，「應該是掉一堆，被好心人士撿起來掛上去，給車主自行認領」、「那些應該是本來掛在車上，但車子倒了，滾在一地，無法得知哪個是原車所有，只好掛在樹上招領。車子可能是最近新竹強風吹倒的，尤其是只立側柱。」

其他網友們則是紛紛笑瘋，「可能這棵樹平常會騎車出去吧！所以安全帽戴好戴滿比較安全」、「百年難得一見奇景，遇風則有帽，風越大帽越多」、「難道是……顏色繽紛、果實碩大的傳說中的新竹樹葡萄嗎」、「看起來可以採收了，現在正著時一定很好吃」、「應該是安全帽在風中飛了好幾天，終於被這棵樹擋下吧」、「全新竹最安全的一棵樹。」

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