強化消防戰力　台南市古都獅子會捐贈消防救災指揮車

▲救災指揮車救災裝備器材捐贈儀式，台南市古都獅子會會長侯偉博代表捐贈，並由消防局專門委員洪杰志代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局17日上午10時30分，在第七大隊部舉行「救災指揮車救災裝備器材捐贈儀式」，台南市古都獅子會會長侯偉博代表捐贈，並由消防局專門委員洪杰志代表受贈並頒發感謝獎牌，感謝台南市古都獅子會造福人群的善行義舉。

台南市古都獅子會秉持「服務社會，造福人群」的理念，熱心公益回饋地方社會，深深體認消防局同仁保障台南市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災指揮同仁裝備器材更為完善，，由義消第七大隊羅德春大隊長，同時也是獅友身份，致力促成第21分區及仁愛、北門、永恆、第一、春暉、郡王及如意獅子會等獅友們的慷慨解囊，捐贈第七大隊救災指揮車上之救災裝備器材，總價15萬元，包括救災用LED照明燈組、救災用平板電腦、救災用頭盔（含頭燈及護目鏡）、救災幕僚反光背心等裝備，大大提升救災指揮車之功能，也讓消防人員在救災現場能獲得更加安全的救災環境，並提升救災指揮之功效。

消防局由專門委員洪杰志代表局長李明峯致詞時表示，十分感謝台南市古都獅子會及各地獅友們的鼎力支持，熱心挹注社會資源，此次捐贈之救災裝備器材十分具實用性、對消防救災工作執行有莫大助益，呼籲同仁要將民間捐贈力量轉化，積極為民服務，保障市民財產安全。

第七救災救護大隊未來也會繼續秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護市民生命財產安全的承諾，同時也保障救災人員之現場安全，感謝古都獅子會及其他獅友們，長年對消防的支持與照顧，無私為消防提升硬體設備，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防同仁的防災及救災安全，共同打造台南為更宜居的城市。

燙衣不再棘手



►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版