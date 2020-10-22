光田淨灘清出近200公斤垃圾　赫見口罩到處丟

▲光田醫院淨灘活動清出近200公斤垃圾，當中赫見口罩到處丟。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

響應金秋地球日，光田綜合醫院22日號召醫護同仁前往龍井海堤淨灘，共清出193.8公斤重的垃圾，其中以塑膠製品、菸蒂等垃圾最多，當中竟然有不少口罩。光田綜合醫院提醒民眾，隨意丟棄口罩不僅製造環境髒亂，還有變成細菌溫床、汙染環境疑慮，務必妥善收納丟棄。

光田綜合醫院副院長吳瑞堂指出，「金秋地球日」是第一個由台灣人發起的環境節日，定在每年秋季10月22日，鼓勵大眾從年頭到年尾持續性的重視環保愛地球。今年光田特地將以往前半年的淨灘活動移到秋天，就是希望拋磚引玉提醒大家一整年度都要持續做環保、愛地球。

今年的淨灘活動從龍井茄投保安宮開始，行經龍井壘球場，再一路至麗水漁港，總長約4.5公里。連續5年參加淨灘活動的總務部部長張仁和說，今年淨灘與往年不同的是撿到防疫使用的口罩，這是過去海提淨灘不曾拾獲的垃圾，但今年就撿了十多個，而且成人、兒童口罩都有，猜測可能是海提風大，民眾賞景時身上的口罩不小心被風吹走而變成垃圾，提醒民眾外出遊玩務必要妥善保存口罩。

至於該如何正確丟棄口罩？光田綜合醫院感染管制室副護理長蕭美津解釋，一般民眾使用後的口罩以一般廢棄物處理，務必丟棄在「一般垃圾」的垃圾桶中，或可以更細心一些，在丟棄前將口罩接觸口鼻的內側反摺疊後，利用耳掛繩綁好再丟到一般垃圾桶中，最重要的是丟完口罩後務必徹底洗手，才能杜絕感染風險。