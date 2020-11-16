▲淡水沙崙園區標出！侯友宜證實將變「水樂園」。（圖／資料照）



記者許力方／新北報導

新北淡水淡海路兩側的「沙崙園區」招商案公告截止，市府經發局表示，共4家投標人參與投標，評選後由「南山人壽保險公司」為第一順位得標，預估將投資逾21億元規劃，預計2026年完工。市長侯友宜也說，沙崙海水浴場過去公安事件頻傳，決定要趕快標出，未來將變身水樂園！

經發局指出，「新北市淡水沙崙文創園區暨停車場用地招商案」10月公告截止，市場反應熱烈，9日辦理綜合評選會議，由南山人壽得標，取得文化創意產業專用區及停車場用地創區共2塊招商標的，投資逾21億元，規劃星空舞台、南山演藝廳、親水廣場及路外停車場等，全案預計於2026年完工。

▲南山人壽標下沙崙園區，豪砸21億規劃星空舞台、南山演藝廳、親水廣場。（圖／新北市政府）



侯友宜15日出席淡海輕軌第一期藍海線通車典禮，致詞時提到，沙崙海水浴場過去因重金屬污染，不能下海，在他擔任副市長的前2年就有7個孩子溺斃，公安事件頻傳，因此才決定要趕快標出，招商案拖了一陣子，上周終於標出，預計將設置研習中心、水樂園。

沙崙園區被市府視為北海岸青春山海線最亮眼的一顆珍珠，招商標的包含2塊用地，近期受疫後投資反彈影響，潛在廠商紛紛尋找國內投資標的，逆勢獲得市場青睞，順利脫標。另外，淡海輕軌第一期藍海線已於11月15日通車，此案土地就位於沙崙站（V27）兩側，期望本案透過招商成功結合淡海輕軌通車後，可為當地發展注入新動能。

經發局指出，沙崙案完成招標後，即為淡水補足最後一塊拼圖，南山人壽將依招標規範規劃提供至少3000平方公尺以上之戶外親水設施、50坪以上水域安全警戒站與路外停車場設施，並負擔海象調查費用、保護區（沙灘清潔、巡查通報與設置安全告示牌等管理維護義務，另針對綠地用地及廣場用地等公共設施將負責開闢維護。

經發局強調，本招商案將藉由提供優質展演空間，提供國內外文創表演團體展演舞台，替藝文發展挹注新活力，屆時也將會與在地商業資源結合，創造民眾親水休憩與藝文表演結合的新體驗生活型態。此案為市府與財政部國有財產署共同合作招商完成的第10案，新北市也是目前全國各縣市與國產署合作最密集，招商最具成效的縣市。

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▼淡海輕軌藍海線通車典禮，侯友宜：沙崙園區將變水樂園。（圖／記者李毓康攝）

