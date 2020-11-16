民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

▲台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

有北市民眾向媒體爆料，將汽車停放在二殯停車場，結果取車時卻收到6.5萬元停車費用。對此，該停車場委託公司表示，停車系統設備伺服器日前有被駭客入侵，當時處置是不收錢，此案停車費高達6.5萬元，明顯就是停車費有異常，應直接向服務中心做反應，他們一定會採取不收費且立刻放行機制，甚至與車主道歉。

面對由民眾收到高達6.5萬元停車費用，北市殯葬處已將該停車場委託給泰翔保全公司，泰翔保全公司陳姓副總指出，日前停車系統設備伺服器被駭客入侵，當時做的處置是不收費；此案停車費高達6.5萬元，「怎麼可能有人在停車場停這麼久？」因此明顯就是異常，只要停車費是異常狀況，就會立刻採取消除放行等機制，還會額外向車主致歉。

陳姓副總表示，如果車主發現權益受損，應可直接向他們反映，現在都有2個機制，第一就是跟停車場大門口人員反映感應異常，他們會消除停車費並且請對方直接駛離；第二就是ATS繳費的部分，這麼高的金額民眾一定不會馬上繳，所以可以向該公司服務中心反映，值班人員知道狀況後就會立刻做消除，北市交通局有要求他們以服務市民為主要宗旨，所以他們遇到這種狀況絕對是先消除並且放行。

事實上，北市早已有解決久佔停車格的規定，台北市停管處科長謝君毅16日受訪時表示，自2019年7月1日上路的「臺北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」規定，若有車主停放汽車、機車在停管處轄管的路邊停車或路外停車場超過30天沒有繳費，第30天就會張貼拖吊通知單在汽車擋風玻璃、機車座墊上，告知車主已經久停且未繳費，並且於張貼15天後拖吊至保管場。

謝君毅指出，該規定剛上路時，難免有很多車輛違規被拖吊至保管場情形，但現在幾乎沒有了，且車主也沒有積欠好幾萬元等情況，久停車輛並沒有罰鍰問題，僅只有欠停車費，以及被拖吊至保管處的話須繳交移置保管費，汽車移置費為1次900元，保管費1天200元，機車移置費為1次200元，保管費1天50元，沒有時間上限，累積至3個月沒領車就會進入拍賣。

其他人也看了這些新聞...

►含萊劑美豬、牛該如何標示？ 鄧振中專業解答看這裡

►日、韓未強制規範標示含萊劑 鄧振中分享廠商吸引消費者方式

►總談判代表鄧振中解析含萊劑肉品標示方式 5大「Q＆A」一次看

更多相關新聞...

►丁怡銘赴國會專案報告？ 蘇貞昌：尊重立法院運作

►侯友宜：不進萊豬「我給中央政府100分」 若進口就給0分

►牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

►振興一下我們的美麗