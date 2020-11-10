　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停路邊「萬千子孫黏車頂」　車主：太誇張！老司機猛盯2樓：快祭改

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼保險套掉在車頂上（圖／翻攝爆廢1公社）

▲網友狂盯二樓，想確認是否有人！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

車對於男人而言，就是他們的小老婆，怎能忍受出現「別人的萬千子孫」從天而降」？一名男網友笑虧，最近看到某車主貼文抱怨，愛車停在路邊，殊不知車頂出現用過的保險套，氣得對方怒譙「你們最好給拎北下來洗車！」引發大批老司機笑回，「快祭改！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》轉貼兩張照片，只見一輛白色車子好端端停在民宅的門口前方，不過車頂上卻冒出「壞壞過後的產物」，上面還殘留白稠狀液體，就連隔著螢幕也讓人莫名爆雞皮疙瘩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉噴綠光的車主則在照片上OS大罵「XX機掰，會不會太誇張」、「在陽台打砲是你家的事，你們最好給拎北下來洗車！」而原PO也哭笑不得表示，「這位車主一定很火！」

▲▼保險套掉在車頂上（圖／翻攝爆廢1公社）

▲保險套掉在車頂上，車主超崩潰！（圖／翻攝爆廢1公社）

照片曝光後，掀起千名網友朝聖胡鬧，「孩子們墜樓了」、「棄嬰事發現場，要圍封鎖線」、「一個月後...白車懷孕了」、「喊一聲嘉明！就知道是那一樓了」、「這車要到廟裡祭改，車頂到處都畫紅圈圈，滿滿的嬰靈，有一億多個，法師至少要辦大型祭改法會」、「我很認真看陽台有沒有『裸』人」、「建議你一定要送到警察局！拾『精』不昧」、「我家後巷也是，樓上丟保險套跟泡麵下來」。

▼網友狂歪樓！（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼保險套掉在車頂上（圖／翻攝爆廢1公社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
孫生「亂碰女Coser身體」耍大牌　酷炫幫道歉…他IG氣炸暴
六福村驚見「川普之墓」！川粉氣炸　官方緊急道歉了
年終獎金預估大縮水！　創近5年新低
你有領到嗎？　2020年平均年薪總額出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中學生夜衝掉眼鏡「10機車開大燈」來回找3次　結果躺在墓碑上

一份10元+運費！584人買過「心痛的感覺」　賣家身分曝光：是YTB

熱血哥載員警「上演天龍國追逐戰」　5千人見結局讚爆：人生解鎖

華信航空雙11「2時段」送快閃折扣碼　來回機票直接省1200元

婚宴菜單如「摩斯密碼」！「龍宮珍寶賀聯姻」賓客全看傻　他曝驚人價位

台中捷運12/19正式通車！盧秀燕：11/16起全民免費試乘1個月

陳其邁宣布高雄輕軌二階即刻復工　停擺近2年...加9項優化措施

螃蟹裡藏「鮮紅塑膠」！她險當蟹膏嗑下肚　網揪疑點：放進去的？

停路邊「萬千子孫黏車頂」　車主：太誇張！老司機猛盯2樓：快祭改

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1430臨時記者會說明

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

台中學生夜衝掉眼鏡「10機車開大燈」來回找3次　結果躺在墓碑上

一份10元+運費！584人買過「心痛的感覺」　賣家身分曝光：是YTB

熱血哥載員警「上演天龍國追逐戰」　5千人見結局讚爆：人生解鎖

華信航空雙11「2時段」送快閃折扣碼　來回機票直接省1200元

婚宴菜單如「摩斯密碼」！「龍宮珍寶賀聯姻」賓客全看傻　他曝驚人價位

台中捷運12/19正式通車！盧秀燕：11/16起全民免費試乘1個月

陳其邁宣布高雄輕軌二階即刻復工　停擺近2年...加9項優化措施

螃蟹裡藏「鮮紅塑膠」！她險當蟹膏嗑下肚　網揪疑點：放進去的？

停路邊「萬千子孫黏車頂」　車主：太誇張！老司機猛盯2樓：快祭改

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1430臨時記者會說明

誣指時力黨工持毒　桃市議員王浩宇二審改判賠40萬並道歉

台中學生夜衝掉眼鏡「10機車開大燈」來回找3次　結果躺在墓碑上

下班回家途中…嘉義女警遭輾爆頭亡！家屬淚：下輩子不要再當警察

一份10元+運費！584人買過「心痛的感覺」　賣家身分曝光：是YTB

唐鳳將出席APEC「企業領袖對話」　向世界說明台灣如何加速疫後復甦

冒牌國家隊狂賣50多萬片口罩！富達董座遭起訴　沒收黑心錢226萬

「推特上」被撤職…艾斯培：尊重總統決定！　裴洛西痛批製造混亂

康友掏空案220億成壁紙　股東怒斥證交所無能

熱血哥載員警「上演天龍國追逐戰」　5千人見結局讚爆：人生解鎖

雲端最前線／白宮易主！藍民調：近6成民眾盼暫緩萊豬進口

生活熱門新聞

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

女粉盜錄《鬼滅》結局　網力挺木棉花

今全台有雨清晨16.3度　梵高可能轉中颱周三起甩雨3天

妹子夾髮捲趴趴走　網轟：醜又沒禮貌

台中捷運12/19通車！盧秀燕：11/16起免費試乘1個月

台遊樂園驚見「川普之墓」　川粉喊沒水準、抵制

還不求婚？12星座女「超欠娶特質」曝光　錢都交給金牛妻就對了

老闆不准假！象迷「掰了15年工作」

飛機迷寶寶取名「星宇」！千人暴動：太浪漫

氣炸鍋製造空污　先影響這個器官

更多熱門

相關新聞

準備壞壞時！拿出套套發現有小洞

準備壞壞時！拿出套套發現有小洞

看來小奴才製造計畫失敗！高雄網友王諾輝日前想與女友甜蜜恩愛，拿出「攔精靈」時，發現套套的包裝有些坑洞，當場好氣又好笑，心裡大罵「一定是愛貓做得好事」。王諾輝將整起過程PO上網，瞬間笑翻1萬多名網友，大家笑說「這一定是阿嬤派來的啦」。

買便宜保險套遭女友嫌「窮酸」！他怒：妳說沒差

買便宜保險套遭女友嫌「窮酸」！他怒：妳說沒差

車尾20張貼紙演「我的一生」！網笑：老司機

車尾20張貼紙演「我的一生」！網笑：老司機

她當初買房「沒考慮車位」：後悔了...

她當初買房「沒考慮車位」：後悔了...

桃園大有梯田生態公園　超難停車

桃園大有梯田生態公園　超難停車

關鍵字：

車頂停車保險套車主

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

即／川普宣布　美防長被解職

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

TWICE志效、姜丹尼爾分手！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面