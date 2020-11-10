停路邊「萬千子孫黏車頂」　車主：太誇張！老司機猛盯2樓：快祭改

▲網友狂盯二樓，想確認是否有人！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

車對於男人而言，就是他們的小老婆，怎能忍受出現「別人的萬千子孫」從天而降」？一名男網友笑虧，最近看到某車主貼文抱怨，愛車停在路邊，殊不知車頂出現用過的保險套，氣得對方怒譙「你們最好給拎北下來洗車！」引發大批老司機笑回，「快祭改！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》轉貼兩張照片，只見一輛白色車子好端端停在民宅的門口前方，不過車頂上卻冒出「壞壞過後的產物」，上面還殘留白稠狀液體，就連隔著螢幕也讓人莫名爆雞皮疙瘩。

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臉噴綠光的車主則在照片上OS大罵「XX機掰，會不會太誇張」、「在陽台打砲是你家的事，你們最好給拎北下來洗車！」而原PO也哭笑不得表示，「這位車主一定很火！」

▲保險套掉在車頂上，車主超崩潰！（圖／翻攝爆廢1公社）

照片曝光後，掀起千名網友朝聖胡鬧，「孩子們墜樓了」、「棄嬰事發現場，要圍封鎖線」、「一個月後...白車懷孕了」、「喊一聲嘉明！就知道是那一樓了」、「這車要到廟裡祭改，車頂到處都畫紅圈圈，滿滿的嬰靈，有一億多個，法師至少要辦大型祭改法會」、「我很認真看陽台有沒有『裸』人」、「建議你一定要送到警察局！拾『精』不昧」、「我家後巷也是，樓上丟保險套跟泡麵下來」。

▼網友狂歪樓！（圖／翻攝爆廢1公社）