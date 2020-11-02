桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

▲桃園大有梯田生態公園是遛小孩玩樂的新景點。（圖／廖姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大有梯田生態公園因位於虎頭山附近，啟用3個多月以來，已成為親子玩樂和教育的新景點；尤其是，該公園週邊有台灣最完整的日本神社(桃園忠烈祠暨神社文化園區)、莊嚴寧靜的桃園孔廟、奧爾森林學堂、還有鐵道迷不能錯過的桃林鐵路園道、桃園軌道願景館等景點，適合規劃一日遊行程，而帶動桃園另一波觀光旅遊人潮！

▲桃園大有梯田生態公園是遛小孩玩樂的新景點。（圖／廖姓民眾提供）▼民眾臉書抱怨：「超不好停車…」。（圖／擷取自臉書）

不過，對於這座全台首創的「梯田公園」，許多到公園遊的民眾，也在臉書頻頻抱怨：「超不好停車、停車位太難找了…」，期市府相關單位重視。市府工務局聽到民眾聲音表示，將協調交通局處理。

▲桃園大有梯田生態公園是遛小孩玩樂的新景點。（圖／廖姓民眾提供）

市府指出，桃園大有梯田生態公園位於桃園區公二公園內，面積約2.1公頃，園區規劃有生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區三大區域，各區特色分明，適合全家老小來這裡近距離接觸大自然！

▲桃園大有梯田生態公園是遛小孩玩樂的新景點。（圖／廖姓民眾提供）

該公園第一期工程進行包括基地全區雜林整理、山溝排水整治、施工便道設置，以及將三元街407巷從4公尺拓寬為7公尺等大地工程，後續執行公園主體工程及遊具工程，工程經費約1億5,000萬元，工期約18個月，完工後巳成為大檜溪地區的生態亮點。

市府也將於公園內設置民富社福館，總經費約1億3,000萬元，並將周邊2條虎頭山生態步道與公園銜接，提供市民朋友更多活動空間；而對於民眾反映停車難的問題，亦表重視。

・越洗皮膚越好