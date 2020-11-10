新北景觀處推「長者工作坊」　相揪阿公阿嬤公園運動健康又安心

▲樹林區鹿角溪公園辦理運動指導員教育訓練。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來新北，玩公園！新北市政府綠美化環境景觀處於自10月底起至11月在新北市淡水區、板橋區及永和區等地的公園共將辦理6場長者工作坊，快邀請家裡的阿公、阿嬤跟厝邊隔壁相揪一起到公園運動，透過運動指導員的引導與志工的陪伴及搭配公園內「常見的體健設施」，讓大家動得健康又安心。

侯友宜表示，為打造城市綠美學，滿足市民對「綠」色空間的追求，更要帶入「動」的元素，公園內的「硬體」設施持續改善更新外，更導入運動指導員、志工等「軟體」服務，提供民眾好的活動空間及設施，希望民眾想到戶外活動時能就近到公園，持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間。

▲板橋區八德公園辦理運動指導員教育訓練。

新北市政府近年來積極推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，在公園空間及設施改善的同時，也針對不同年齡層族群舉辦多場次的參與式工作坊，培養民眾「全齡及共融」的概念，學習尊重他人及共同守護彼此使用公園的權益。

景觀處表示，已辦理過兒童遊戲工作坊、青少年極限運動工作坊以及親子工作坊，為強化全齡化公園宗旨，將規劃辦理6場次的長者工作坊，以公園內「常見的體健設施」作為教材，透過運動指導員的引導與志工的陪伴，從環境說明、運動原理、提升肌耐力之動作教學到靜態伸展及暖身。

景觀處說，透過一系列的運動知識及操作方式，讓長者了解平時常見的設施如何使用、要如何搭配周邊環境來增加運動的多變性、運動時的安全及在戶外活動場域中應注意的事項等，透過正確的運動提升身體機能、強健體魄。有關長者工作坊詳情請洽：02-2721-2456 #73鄭小姐。

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▲板橋區八德公園辦理運動指導員教育訓練。

▲兒童遊戲工作坊。