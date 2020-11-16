馬雲好友「錢多多」香港鬧區遭4男狂砍　懸賞3600萬緝凶

▲錢峰雷（左）與馬雲（右）合照。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的大陸富豪錢峰雷，14日凌晨於灣仔遭持刀砍傷，接受手術後情況嚴重，15日出院休養。錢峰雷15日晚上8時許表示，將懸紅最高1000萬元（港元，下同，約新台幣3670萬元）緝捕4名刀手，若提供消息及證據協助成功檢控後幕指使人士，可面議更高賞金。

據《香港01》報導，事發於14日凌晨零時許，44歲的錢峰雷與48歲方姓男助理，正欲離開灣仔會展皇朝會時，遭3名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；男助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。

錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。錢峰雷接受手術後情況嚴重，其後出院休息；助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

錢峰雷15日晚上8時許在微博PO文，直斥4名兇徒「視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治」，懸賞協助警方緝兇，任何人士若能提供可靠消息，如涉事私家車車牌、片段，可獲最高1000萬元，或按比例之懸紅金額，更稱能夠提供可靠消息及證據指證幕後指使人士，及成功定罪，可面議獲更高賞金。

據悉，錢峰雷為環球國際（香港）控股董事長，中學時代就已認識馬雲，因在汶川地震、玉樹地震後迅速捐贈鉅款，被網友成為「錢雷鋒」。另外，他曾在同學聚會中贈送iphone手機予各人、以及參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2000萬元人民幣投得一件玉觀音擺設，被網友及李亞鵬稱為「錢多多」。

▼錢峰雷微博PO文內容。（圖／翻攝自微博）