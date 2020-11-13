香港多校爆上呼吸道感染！1400學生中招　幼稚園或暫停面授課程

▲香港多校日前爆發上呼吸道感染。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港多校日前爆發上呼吸道感染，衛生署署長陳漢儀11日表示，截至下午3時，這個星期錄得132例院舍或學校個案，涉及近1400人。據港媒報導，教育局正考慮幼稚園及幼兒中心周六（14日）起暫停面授課堂，為期14日。

衛生署署長陳漢儀11日表示，個案主要出現在幼稚園、幼兒中心，其次是國小。衞生防護中心將安排向有關院舍或學校派發樣本樽，進行新型冠狀病毒檢測，也會要求學校在未有結果前停課最少3天。

此外，有個別幼稚園因早前校內爆發上呼吸道感染而需暫停面授課堂，如迦南幼稚園停課的分校，已向家長發通告，周五（13日）起轉為線上課程。

港大感染及傳染病中心總監何栢良11日在港台節目表示，近日有小學及幼兒園爆發上呼吸道感染，情況令人憂心。他指，有關爆發於上月最後一星期開始，相信與家長放鬆心情，多了帶小朋友外出活動，包括參與不同運動或到主題公園，以及與其他小朋友面時，防疫措施做得不足有關。

何栢良認為，病毒在幼兒園爆發已帶來警號，反映學校「守得不穩陣」，家長也應重新檢視日常活動，做好防疫工作。他又指，新冠肺炎與上呼吸道感染傳播途徑相似，如有學童感染新冠肺炎，憂慮會出現幼童感染群組。

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