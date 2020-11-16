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志願役軍士官新規上路！酒駕、品德記過全禁　留營再入營門檻提高

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記者黃翊婷／綜合報導

國防部先前發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」，規定軍人退役之後，凡有酒駕、毒品、性騷、性侵等前科，以及在軍中「意志不堅」者，就不能申請再入營服役。這款「志願役軍士官新天條」上路，也掀起網友熱烈討論。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍入營或考選資格標準變嚴格了。（示意圖／記者李毓康攝）

國軍近年來積極改善營舍、提升裝備，意在吸引更多人投入軍旅。不過，考量到「國軍整體人力已大幅提升」，接下來的首要目標是強化官兵素質，重質不重量，因此，國防部發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」。

根據該草案規定，軍人退役之後，如果還想要再申請入營服役，凡有酒駕、毒品、性騷、性侵等前科者，以及在軍中「意志不堅」提早退伍、未報到者都會喪失資格，另外，近3年考績也必須都在甲等以上，不得有品德記過等處分。

國防部曾提到，國軍幹部為部隊之骨幹，如果意志不堅，未服滿招生簡章最少年限就志願申請退伍，會影響部隊領導；此外，由於再入營的註銷案件，多以「不習慣選填之單位」，或「接獲其他工作」等非重大事故理由而未報到，導致排擠原本再入營員額，更浪費行政資源，因此規定經原核定單位註銷達兩次者，就不同意辦理再入營。

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕該罰多重，至今仍有許多爭議。（示意圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，總統府11月13日公告修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條」，相當於是「志願役軍士官新天條」上路。有網友轉貼相關新聞至PTT八卦板討論，但大多數人都還是抱持觀望態度，並留言表示，「反正一堆人4年一到就秒退」、「奇怪，警察酒駕懲處也沒有這麼重」、「有酒駕前科的不能擔任政務官我就支持」。

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