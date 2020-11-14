焊接工遭酒駕撞死！62歲仍拚大夜班養家　醉男殯儀館2度下跪

記者趙蔡州／綜合報導

台中市東區14日凌晨發生重大車禍，27歲周姓男子酒駕撞死62歲林姓騎士，看著支離破碎的機車殘骸與死者，嚇得他一度在事故現場癱軟下跪，為了求家屬原諒更在殯儀館2度下跪，不過死者家屬卻難以接受。死者女兒悲痛說，周男不僅奪走了他們摯愛的親人，更讓他們失去全家的經濟支柱。

周男平日為藥商業務員，他14日凌晨2時許與親友喝酒後，不顧酒醉堅持開車返家，沿著進化路要回到大里住家，不料在力行路口與林男發生衝撞，導致林男當場噴飛數十公尺，重摔在地失去呼吸心跳，他嚇得立刻衝下車查看情況，附近路人見狀也立刻協助報警。

▲周男轎車撞到車頭嚴重變形，可見當時撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

警方趕到現場處理事故，發現周男酒測值達0.97，站在現場表情相當懊悔，看著消防員搶救林男的過程，嚇得一度在現場腿軟下跪。周男事後被警方帶回警局偵訊，他坦承酒駕並說自己當時「喝茫了」，對於案情細節無法清楚交代，事後被警方依過失致死、公共危險等罪嫌移送。

死者家屬得知消息後，趕到警局一度泣不成聲，當天下午回到車禍現場招魂，悲痛到一度無法站穩，無法接受摯愛的親人從此天人永隔，場面相當哀戚。林男是一名焊接工人，平日為了賺錢養家，長期做夜班或凌晨班，經常凌晨2、3點就要出門，更是全家的經濟支柱。

▲周男在事故現場下跪，雙手合十希望林男可以獲救，可惜林男送醫後仍宣告不治。（圖／東森新聞）

死者女兒事後接受採訪，怒斥怒斥周男「明知道自己喝酒了，為什麼還要開車」、「好好一個人，就這樣被撞死了，爸爸就這樣沒了」，儘管周男事後在殯儀館二度下跪求原諒，但他們實在難以接受。

▲林男被警方移送地檢署。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署檢方14日下午偵訊後，認為周男涉過失致死、公共危險等罪，但考量到周男有悔意，裁定以5萬元交保，讓對方能返家與受害家屬協商和解。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。