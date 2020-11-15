失神女街頭遊蕩台電大樓！基隆警耐心助就醫　男友急衝分局暖陪伴

▲失神女街頭遊蕩台電大樓，基隆暖警耐心陪同助就醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆警第一分局延平街派出所員警13日下午3時許，接獲民眾報案表示，有名女子欲闖入台電大樓裡，警方趕抵現場，經了解該名女子精神方面問題，先行將其帶回派出所安置，男友到所後，陪同前往醫院回診取藥，順利平安落幕。

警方表示，基隆警第一分局延平街派出所員警劉譯仁，13日下午3時許接獲民眾報案表示，有名女子欲闖入仁一路台電大樓裡，警方趕抵現場，發現該名女子不停喃喃自語，完全不理睬身旁的人，由於該女子身上並無證件，警方利用警用人臉辨識系統才得知她的身份。

基於擔心她的安危，先行將其帶回派出所安置，待其男友到所後，才得知該女子幾天前說，自己精神狀況沒問題，不願按時服藥，最近天氣變化又大，導致精神方面又產生不穩定；劉員稟持著為民服務的精神，陪同兩位前往署立基隆醫院回診取藥，確認該女子情緒穩定後，才繼續執行勤務。

基隆警第一分局延平街派出所所長林文修呼籲，家中若有精神或是慢性疾病的親友，一定要多注意他們的身心狀態，並令其按時服藥，以避免意外狀況發生。

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