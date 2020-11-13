違規左轉猛撞…他見「女騎士躺地」離開再折返！留字條：有事打給我

▲▼ 基隆一名邱姓男子違規左轉撞上女騎士後，留下字條便離開現場。（資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者戴若涵／基隆報導

基隆市安樂區麥金路口2019年8月間發生一起車禍！一名蔡姓女子清晨5時許騎車上班途中，遭一名40歲邱姓男子開車撞上，由於撞擊力道猛烈，她當場倒地不起，邱男下車後並未報警處理，反倒告知蔡女後便離開現場，事後再折返，在蔡女機車上留下字條，表示有事可撥打上頭的聯繫電話便離去。警方依肇事逃逸、傷害等罪函送邱男。日前雙方在法庭上達成和解，蔡女決定撤告。

回顧事發經過，邱男2019年8月8日凌晨5時14分許，開車沿麥金路往樂利二街方向行駛，孰料，他開到交叉路口時，竟沒有禮讓直行車先行，又違規左轉，當場撞上當時正準備上班的20多歲蔡女，發生碰撞後，蔡女人車倒地，受有左側髖臼骨折合併髖關節脫臼等傷勢。由於當時撞擊力道猛烈，蔡女所騎的黑色機車車頭毀損，車殼嚴重破裂，人則是彈飛倒臥地面動彈不得。

邱男下車後見狀，告知蔡女後便開車離去，留下蔡女獨自一人躺在馬路上，所幸附近大樓管理員及時發現，這才將她送醫治療。邱男事後開車返回現場發現，蔡女已經被送醫治療，便將一張寫有聯繫方式的字條貼在蔡女機車上，內容寫著「對不起！妳有沒有怎樣？有事打這支電話給我！09XXXXXXXX 邱先生」。

警方循線找到邱男，訊後依肇事逃逸、傷害等罪將他函送。邱男警詢及偵訊時對案情坦承不諱，肇事逃逸部分，檢方給予不起訴處分，另依過失傷害罪嫌將邱男起訴。但由於雙方在6月10日當庭達成調解，最後蔡女撤告，基隆地方法院針對此案公訴不受理。