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玩命畫面曝！自助洗車高壓水槍狂射頭嬉鬧　網傻「如刀可削皮」

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市六合街一處自助洗車場14日晚間，一群年輕人到洗車場洗機車，竟玩笑開過頭，拿起泡沫和水槍當作嬉鬧工具，民眾將畫面拍攝後貼文到臉書社團表示，把洗車場當遊戲場，如果射到小朋友，你們不知道危險性嗎？網友也紛紛直呼「水壓很強勁，超危險！」監視器畫面也隨之曝光。

▲基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧高壓槍亂射 網友怒：水壓很強勁，超危險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆自助洗車場當遊戲場嬉鬧，高壓水槍朝人亂射。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

14日有民眾在「基隆人大小事」臉書社團貼文表示，新聞時常看到，今天讓我遇到，把洗車場當遊戲場，已干擾到旁邊洗車民眾勸說也不聽，旁邊還有小朋友，如果射到小朋友，難道你們不知道危險性嗎？地點：六合街洗車場，時間：2020年11年14日下午5時20分。

貼文一出引起網友紛紛表示，「無聊當有趣」、「水槍噴到會受傷，有次噴到手，結果一層皮就不見了！」、「真是沒東西玩喔！」、「有小朋友在旁邊太危險了」、「出事了才會後悔啦！」、「變成遊樂場了」、「超危險！」、「病的不輕」。

▲基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧高壓槍亂射 網友怒：水壓很強勁，超危險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧，同學先是拿起泡沫朝對方塗抹。

監視器畫面中清楚顯示，幾個年輕人分騎三輛機車到洗車場，監視器拍到他們除了洗車，還把洗車場當作遊戲場，一名女同學先是拿起泡沫，塗抹在另一名女同學身上，在洗車區跑來跑去，接著另一名男同學，拿著水槍想要幫忙忙清除身上泡沫，拿起高壓水槍直接朝女同學噴射。過去常有高壓水槍噴射意外發生，這樣的舉動，讓在旁洗車的顧客，感到相當不妥。

洗車民眾表示，洗車場當成遊戲場，這樣的情況，已經不是第一次發生，業者因為避免水槍造成意外發生，刻意將水槍做減壓調整，對於學生的嬉鬧相當無奈，畢竟這裡不是遊戲場，拿洗車工具來嬉鬧非常不應該。

自助洗車場業主表示，雖然水槍有減壓調整，但還是不能拿來對人噴射，對於年輕人的嬉鬧，感到非常無奈；他說，雖然每天不定時做巡場清潔，還是避免不了學生的嬉鬧，業者提供場地讓民眾消費洗車，只希望別把水槍當作遊戲工具，造成不必要的傷害。另若嬉鬧的男女在過程中毀損設備，不排除對他們提告。

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▲基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧高壓槍亂射 網友怒：水壓很強勁，超危險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男同學直接拿起高壓水槍直接朝女同學噴射。

▲基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧高壓槍亂射 網友怒：水壓很強勁，超危險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧高壓槍亂射，網友怒：超危險。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲基隆自助洗車當遊戲場嬉鬧高壓槍亂射 網友怒：水壓很強勁，超危險。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

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