陳菊拒列席人權會草案審查　李貴敏籲：放下身段

▲陳菊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院司法委員會16日將審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，並邀請兼任人權會主委的監察院長陳菊列席，但監察院以憲政慣例婉拒。對此，輪值召委、國民黨立委李貴敏15日表示，深感遺憾，希望陳菊放下成見與身段，對列席一事重新考慮。

李貴敏在臉書表示，由於諸多爭議，加上各單位人權組織繁雜，特地邀陳菊列席，直接面對國會民意說明如何務實領導委員會與國際接軌，並與政院人權推動委員會及立法院可能增設的人權委員會銜接？監察院僅回覆陳菊依憲政慣例「得」不列席而拒絕出席備詢，她對此尊重但深感遺憾。

李貴敏指出，人權事務各方關注，尤其能否落實人權保障目標妥善行使職權，也必須向全民交代，甚至目前行政院仍有由各部會組成的人權保障推動小組，法務部則有人權工作小組，未來甚至立法院也可能成立人權委員會等特種委員會，所以包括整合協調，未來人權事務權責規劃，都必須由陳菊直接對民眾說明釐清。

李貴敏認為，特別是國內近期也屢發生侵害人權案件，包括政府強行限制小明返台 等作為，或公部門對民眾權益的侵害，都與人權保障目標大相逕庭，但都沒看到人權會站在人民這一邊積極發聲，未來陳菊與人權會對於保障人權的態度，自應藉著立院答詢化解民眾疑慮，因此希望陳菊放下成見與身段，對列席一事重新考慮。

▼立法院將審查人權委員會職權行使法草案，並邀陳菊列席，但監察院回覆陳菊依憲政慣例「得」不列席。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏）

