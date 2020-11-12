警總吸收陳菊踢鐵板　竟形容她潑婦、自大冷酷、中毒太深

▲陳菊。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

促轉會11日舉行政治檔案徵集發表會，向社會報告第六波徵集所得的政治檔案成果與初步研究發現，中研院台灣史研究所博士後研究員蘇慶軒以國安局「青谷專案」中的監察院長陳菊為例，在已解密的機密檔案中發現，當年情治單位有意吸收陳菊，卻踢了鐵板。

「青谷專案」是情治機關針對陳菊於黨外運動時期所做的監控，也是一個集結警察系統、警總與國安局各機關協力運作的個案。蘇慶軒先以政治犯劉耀廷的例子切入，先提醒觀看檔案的視角是特務的，以瞭解監控及其產生的效果，並解析情治機關如何進行監控，以及情報蒐集與呈報的方式。

蘇慶軒博士進而以情治機關於1978年搜索陳菊住處的雷震手稿而啟動的逮捕、偵辦的專案為例，談陳菊的動態與黨外活動如何藉由人際網絡的情搜或物件的解讀，而長期處於情治機關的監控及其檔案記錄。

蘇慶軒指出，情治機關要瞭解陳菊的政治立場、態度與行動，侵入陳菊的生活，而這些檔案是透過入侵人民生活所得，但也是特務的視角，可能有錯誤或扭曲。

蘇慶軒提到，雷震是威權統治當局的目標，警總亦針對他執行「田雨專案」，陳菊當時29歲，因為曾擔任郭雨新的秘書，成為情治機關的目標，在警政署檔案中，即有陳菊的專卷，她與雷震接觸的紀錄，也在其中。

蘇慶軒提及，1978年情治單位知道陳菊家中有雷震手稿，台北市警員6月16日零時以戶口臨檢的名義，進入陳菊位於青田街的住所後，在她臥房書桌下發現一個可疑的塑膠袋，要求陳菊攜至客廳自行打開受檢，警方所搜獲的「不妥文件」，除了與國內外黨外人士通信之信件原件及底稿等多種文件外，最重要的就是雷震手稿。

蘇慶軒說道，當時陳菊趕緊逃跑，擺脫警總的追蹤，7天後，陳菊於6月23日晚間，在彰化埔心鄉的羅厝天主堂落網，當局為了緝捕陳菊成立「青谷專案」，國民黨為此三度在黨中央開會，確立處置陳菊方式可給予保釋，但要對陳菊進行爭取運用、做思想上導正，因此在釋放陳菊前，安排陳菊在記者上認錯。

蘇慶軒透露，陳菊認錯後，政府沒馬上放走她，而是將陳菊帶去參訪戰地建設，直到7月24日才讓陳菊離開，根據警總在陳菊在參訪期間的評語顯示，「陳女係自大、自狂、自傲、自豪及毫無親情的冷酷人物，對事物常做無情批判」、「陳女自信係一領導者，不願受人支配，屬潑婦型女性，對人冷酷無情、善於虛應偽裝，喜怒無常，自命不凡，及不甘寂寞的叛逆性慎重之女性，如疏處不善，危害性更大」、「陳女思想中毒太深，似難短時轉變，應作長期疏導」。

蘇慶軒指出，陳菊被釋放後，警總派線民跟蹤，8月2日開始約談陳菊，過程中試圖吸收陳菊作為可運用的人，但國安局認為陳菊不配合，難以運用，還試探政府要怎樣處理黨外人士。