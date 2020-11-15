快訊／屏東內埔工業區資源回收廠大火　濃煙竄天大批警消搶救中

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔工業區一家資源回收工廠15日下午3時55分發生火警，屏東縣消防局獲報出動10輛各式消防車及消防人員前往滅火，由於今天是例假日，工廠沒有人上班，初步了解，也沒有人員受困，由於火勢相當猛烈，還在搶救中。

▲屏東縣內埔工業區一家塑膠公司發生火警，消防人員滅火中 。（圖／屏東小鎮資訊提供 ）

▲空拍火警現場，濃煙直衝雲際，工廠陷入一片火海中，相當嚇人。（圖／屏東小鎮資訊提供）

據悉，這家資源回收場廠房內置放有許多回收原料，火警一發，不可收拾，從空拍畫面，整家工廠陷入一片火海中，濃煙直沖雲際，遠在數公里外的民眾都可以清楚看到，吸引民眾駐足圍觀，還在拍到照片及影片po上社群媒體，有網友紛紛留言祈求「 人員平安」。

▲▼消防人員佈線在工廠內滅火。（圖／民眾提供）

屏東縣政府消防局於今(15)日下午15時53分接獲報案，指內埔鄉建工路(工業區內)發生資源回收廠火警，立即派遣內埔、潮州、長治等12個分隊出動各式消防車輛27車52人前往搶救，由第二大隊副大隊長林世斌在場指揮。

起火點是資源回收廠內塑膠物品，由於係放假日，工廠無人上班，也無人員受傷受困；16時35分，火勢延燒後方存放氧化鐵及少量樹脂類物品倉庫，目前消防人員已做周邊防護，火勢已侷限沒有延燒情形。

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