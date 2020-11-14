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九如巡警超細心！發現窄巷內老宅冒白煙　徒手接力水桶滅火

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▲屏東縣里港警分局九如分駐所警員何泓駒、王淑燕巡邏發現屋冒白煙，與消防人員合力以水桶接力滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局九如分駐所警員何泓駒、王淑燕巡邏發現屋冒白煙，與消防人員合力以水桶接力滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局九如分駐所員警日前晚間執行勤務，眼尖發現遠處民宅屋頂冒出白煙，機警會同屋主檢視並通報消防隊到場，以一桶接一桶方式滅火，即時將火勢撲滅，未釀成嚴重災情，細心積極為民服務精神，讓屋主感到窩心。

九如分駐所警員何泓駒、王淑燕日前深夜23時許，執行巡邏勤務，針對轄內的一花一木皆仔細落實巡視，巡經光復街路段時，驚見遠處不斷竄出白煙，趕抵現場後，發現冒煙處係一間無人居住的老舊三合院，經查訪周遭鄰居後，隨即聯繫上屋主鄭先生及通報消防救護人員到場，一同入內查看狀況。

發現有雜物不明原因自燃，產生小火勢，由於地處巷弄內，道路蜿蜒狹窄，消防人員難以佈置水線進入現場滅火，因此何、王2員偕同消防隊人員，通力合作，利用人力徒手接水桶方式，一桶接一桶，才將火勢撲滅，幸並無人員傷亡及財物損失，屋主對於警方及消防人員積極防止民眾生命財產遭受危害，深表感激。

分局分局長楊龍祥表示，員警勤務認真落實，深入轄區各個角落，進而阻卻一場火災發生，有助提升民眾對警察正面形象，堪稱人民的保母，亦提醒民眾平時應多加留意住家生活周遭環境，如發現不法或可疑分子，請隨即與警方聯繫，共創美好社區家園。

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