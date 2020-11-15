起火用嘴吹+同事冷眼！　小火變大爆炸「19無辜工人」命喪火窟

▲調配香水時引發火苗。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

水火無情，《央視》日前製播一則防火節目，報導浙江寧海一間工廠的火警悲劇，只見一名工人的連續小錯誤，再加上同事的冷眼旁觀，最後釀成大爆炸，造成19人無辜喪命、3人受傷，當中2人重傷。

位於浙江寧海縣梅林街道的寧波銳奇日用品有限公司，2019年9月29日發生火災。《央視》引述消防員說法，稱這起事故之所以被當成「範本」，原因是這原本是一起可以即時滅火的案例，卻因為工人沒有消防知識，再加上同事未第一時間提供幫助，最後釀成19死悲劇。

▲ 工人直接對著火苗用嘴吹。（圖／央視新聞）

據報導，當時一名工人進入調配室調配香水原料，他先加熱原料，然後將其倒入塑膠桶內，但卻引發火苗。不過這時，這名工人第一時間沒有使用滅火器，而是直接對著火苗用嘴吹，眼看火勢沒有被吹滅，就拿金屬桶蓋蓋住塑膠桶與金屬桶。

▲工人繼續試圖滅火，卻不用幾步遠的滅火器。（圖／央視新聞）

這時火勢不但沒有滅，還越燒越旺，但該名工人沒有使用滅火器，再次用嘴吹，甚至拿出扇子「搧風點火」，還直接用水澆，一連串的錯誤操作下，火勢變得更大。

▲同事發現起火了，卻只是靜靜觀望。（圖／央視新聞）

與此同時，調配室外一名同僚發現裡頭不對勁，但卻只是靜靜觀望，隨後又繼續做自己的工作。直到火勢一發不可收拾時，才引起其他同僚關注，但已經為時已晚。

▲小小的起火最後造成大爆炸，巨大的火球直衝天際。（圖／央視新聞）

調配室燃燒後，化學氣體開始揮發，照理說應該緊急疏散工廠內的所有員工，但卻沒有人進行疏散作業，相反，越來越多人聚集在起火的調配室外，觀看起火狀況。最後這起火警演變成大爆炸，造成19人死亡、3人受傷，當中2人重傷。