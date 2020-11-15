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內埔工業區資源回收廠大火濃煙駭人　潘孟安：做好空氣品質監控

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔工業區一家資源回收廠15日下午發生火警，由於火勢大，又有塑膠及易燃物品，縣府消防局獲報後出動12個分隊的人力及各式消防車輛前往灌救；縣長潘孟安指示全力滅火，並要求環保局派員到場監控空氣品質，另由城鄉處了解該公司的業項目及廠房囤積情形，做好後續處置。

▲屏東縣內埔工業區資源回收廠大火，縣長潘孟安指示全力灌救，做好空氣品質監控 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔工業區資源回收廠大火，縣長潘孟安指示全力灌救，做好空氣品質監控 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔工業區資源回收廠大火，縣長潘孟安指示全力灌救，做好空氣品質監控 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消防人員持續滅火。

縣府消防局表示，今天下午接獲報案，指於內埔鄉建工路(工業區內)發生資源回收廠火警，立即派遣內埔、潮州、長治等12個分隊出動各式消防車輛27車52人前往搶救，由局長許美雪在場指揮。

由於報現場為塑膠物品起火燃燒，無人員受傷受困，16時35分回報延燒後方存放氧化鐵及少量樹脂類物品倉庫，目前做周邊防護，火勢已侷限無延燒情形，預計19時前可撲滅。

潘縣長在接獲消息後，除請消防局人員全力灌救，小心安全外，並請縣警局員警協助指揮週邊交通及秩序，另請環保局監控空污情形，萬一空品超標，應立即對週邊居民提出預警；他並要求城鄉發展處事後應該該公司的營業項目、產品及廠房囤積情形進行了解，做必要處置，以維護公共安全。

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