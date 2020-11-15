林邊膠筏捕撈鰻苗暗夜擱淺　海巡破網頂浪4小時助脫困

▲海巡署南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所15日凌晨協助擱淺膠筏出脫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉陳姓船長15日深夜駕駛膠筏，出海撈捕鰻苗，航行至林邊溪金龍宮沙灘岸際發生擱淺，海巡人員獲報前往救援，遇到退潮，經4小時努力，才將膠筏拖回漁港，讓船長相當感動。

▲▼協助膠筏脫困。

海巡署第八巡防區指揮部於今天日深夜12時許接獲南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所通報，指林邊溪金龍宮沙灘岸際有1艘膠筏擱淺，船長1人已自行上岸，平安無事。

海巡人員獲報趕往援助，發現其船體並無發現破損及漏油現象，經詢問該膠筏陳姓船長，他表示，進入鰻苗捕撈期，出港在林邊溪一帶從事捕撈作業，不料船體舷外機絞到廢棄漁網失去動力，又適逢退潮遭浪推至近岸導致船筏坐灘。

執勤人員發現立即協助剪斷廢棄漁網，後續等待漲潮時刻，陳姓船長再從水利漁港駕駛另1艘膠筏前來會合，與海巡人員齊力協助成功脫困，將該膠筏拖回水利漁港。

南部分署第六岸巡隊呼籲漁友在海上作業時應隨時注意周遭水文，避免因潮汐海流影響而肇生生命財產損失，如遇突發狀況或不慎發生危安情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將第一時間投入能量執行救援及協助。

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