高市巡守隊誤餐費調高10元致減班　陳其邁：籌措財源因應

▲高雄市巡守隊誤餐費調升導致巡守隊減班，市長陳其邁允諾籌措財源。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

為了守護高雄市民的安全，每到夜幕低垂的時間，市區的熱鬧地區以及偏鄉，總可以看到有人穿反光背心手持指揮棒或者手電筒，步行或騎自行車在街頭巷尾巡邏，根據高雄市警察局統計，全市目前有474個里的守望相助隊，共1萬4千8百多名的巡守人員一同在守望高雄市區的治安，而為了考量物價的調漲，高雄市政府調整執勤誤餐費從70元提高到80元，因物價調升不得已部份分局必須縮減班次，對此市長陳其邁允諾會籌措財源因應。

根據高雄市警局給的資料，原本警察局各分局編列有協勤誤餐費，每1個巡守時段，都能申請70元的誤餐費，但考量到物價的調整，從今年4月開始，將誤餐費從70元提高到80元，不過由於今年的預算早已編列，因此部分分局採取縮減部份班次，或者仍按修正前單價支給的方式做因應。

▲高雄市巡守隊誤餐費調升導致巡守隊減班，市長陳其邁允諾籌措財源。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，高雄市長陳其邁13日得知狀況後，認為治安不該有空窗期，目前已經指示警察局轉告各分局恢復應有的巡守班次，並依每一時段80元支給，若各分局預算仍有不足，先就年度預算其他誤餐費或獎補助費調度，再有不足由警察局調度支應，高雄市府也會協助警察局籌措財源，以慰勉巡守隊員的辛勞。

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