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快訊／旗山凌晨住宅火警！現場竄白濃煙　搭雙節梯搶救3人

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▲旗山住宅火警 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲旗山住宅火警 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市旗山區平和街14日6時9分傳出住宅火警，出動旗山、美濃、內門、杉林分隊、崇德小隊及特搜中隊前往搶救，現場為一棟5樓建築物，1樓冒出濃濃火煙，消防人員佈線搶救。

▲旗山住宅火警 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲消防人員到場破壞大門進入搶救。（圖／記者吳世龍翻攝）

火警現場冒出濃濃火煙，消防局到場後緊急佈線搶救，並使用雙節梯救出受困房屋內的民眾，現場回報目前現場共救出3位民眾，1名約70歲男性、1名約60幾歲女性、1名約40歲女性，三人被救出後意識皆清楚。

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