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「反關台、反萊豬、要和平」移師高雄岡山　藍營輪番開講

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▲「反關台、反萊豬、要和平」活動，14日晚上移師到高雄市岡山區開講。（圖／林育先提供）

▲「反關台、反萊豬、要和平」活動，14日晚上移師到高雄市岡山區開講。（圖／林育先提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

「反關台、反萊豬、要和平」活動，14日晚上移師到高雄市岡山區舉辦，由高雄市鳥松區前里長陳清茂與立委鄭正鈐聯合主持，現場湧入上千名自發參與民眾，場面熱絡。

▲「反關台、反萊豬、要和平」活動，14日晚上移師到高雄市岡山區開講。（圖／林育先提供）

 ▲▼林育先、周錫瑋。

 ▲周錫瑋 。（圖／林育先提供 ）

金門縣籍陳玉珍立委、台北縣前縣長「虎哥」周錫瑋、代表前立委蘇清泉出席的國民黨屏東縣黨部前代理主委林育先、謝坤宏中常委、沈智慧中常委、台北市議員侯漢廷、高雄市議員宋立彬、名嘴王又正、各大網紅直播主：霸氣安安、強強滾、貼紙哥、寒國人、鵝拉娜、包子隊長、二哥、屏東阿猴王及黃義霖醫師等人前往助講。

宋立彬表示，這次高雄市議會創下全台第一個地方自治條例明文規定所有肉品瘦肉精零檢出的縣市，守護市民健康，獲得在場民眾熱烈掌聲。

林育先說，今晚出席活動最主要就是要守護人民健康，「我們都知道萊克多巴胺有毒，為何政府要我們吃有毒的豬肉」；為了健康，大家必須團結在一起，告訴政府說，「我們不要萊豬」。

他表示，關閉中天、霸凌直播主是侵害言論自由的行為，民主最可貴的就是自由，捍衛民主價值更是言論自由，因此，懇請在座鄉親，我們要兩路並進，第一是馬路，就像今天走上街頭，在馬路上，表達言論自由的訴求；第二是網路，為台上所有直播主按讚、分享，當他們遇到霸凌時，一起來捍衛他們的言論自由，馬路與網路都很重要，最後懇請大家保持健康，保持體力，才有辦法對抗鴨霸的政府。

周錫瑋、鄭正鈐與陳玉珍籲請鄉親，11月22日一起上凱道秋鬥遊行，表達反關台、反萊豬、要和平的決心！

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