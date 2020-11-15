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少年生日隔天陳屍湖底　傷心爸提供「兒最後影片」！警：無法立案

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（圖／翻攝澎湃新聞）

▲少年生日當天成忌日。（圖／翻攝澎湃新聞）

文／CTWANT

中國河南一名16歲張姓少年於生日當晚飲酒後，在湖邊草叢遭到同伴毆打，隔日被發現陳屍在湖裡，其家屬指出，兒子的屍體雙手緊握雜草，看起來不像自殺，懷疑是遭人打後丟進湖中的，而涉嫌打人的15歲李姓少年尚未被追究責任，另一名在一旁拍攝影片的董姓男子則是被依過失致死罪刑拘。

根據《澎湃新聞》報導，張男的父親表示，兒子於9月8日生日當晚與李通（化名）等人吃飯，飯後李通找來了李姓少年和董姓男子，隨後便在湖邊毆打張男並拍攝影片並發到群組內，隔天張男父親就接到公安局電話，稱兒子的屍體被打撈起來，要他們前往認屍。

雖然張男父親提供了兒子遭到毆打的影片，但警方表示無法立案，因為無法證明張男是遭人扔進湖裡的，不過張男父母表示，兒子屍體雙手緊握雜草，看起來不像自殺，懷疑是遭人毆打後才丟進湖中，希望警方能進一步調查。

目前涉嫌打人的15歲李姓少年尚未被追究責任，另一名在一旁拍攝影片的董姓男子被依過失致死罪刑拘，而案件仍在調查當中。

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