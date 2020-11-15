他目睹「妻被金手指1分鐘」　無恥友竟回：問她舒不舒服



▲黃男當著友人的面對他的妻子指姦，事後毫無悔意遭到法官重判。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名交大黃姓研究助理，與友人在租屋處飲酒開趴，竟趁著大家都喝掛躺在通舖席地而睡時，指姦朋友的妻子，朋友被聲音吵醒，才發現黃男跪坐在妻子雙腿間，沒想到黃男還無恥的要他問太太「舒不舒服」。事後黃男辯稱自己喝醉了，毫無悔意，被害人也表示絕不原諒，新竹地院依乘機性交罪判刑3年4月且不予緩刑。

黃姓研究助理2020年5月間在租屋處與多名友人聚會，一行人聊天喝酒到凌晨，之後躺在木質通舖地板上倒頭就睡。

小咪(化名)的丈夫在清晨間被不知名的聲音吵醒，他前往查看，赫然見到黃男跪坐在妻子兩腿間，正在對她指姦，當場喝斥黃男住手，並報警提告。

小咪的丈夫證稱，他看了快1分鐘，確定黃男真的把手指放進妻子的下體中，立刻壓制黃男並把燈打開，一檢查黃男手指，果然發現沾有體液，他氣憤的質問黃男，黃男竟無恥的說，要他去問太太舒不舒服。

法官勘驗錄音資料，小咪丈夫說「你為什麼剛剛要這樣？為什麼要摸她身體？為什麼要摸她下面？」，黃則回「我摸她，然後她沒有....（嘆氣）她沒有不舒服的話.....」，小咪先生氣極「所以你覺得她很舒服是嗎？」，黃男才說「沒有沒有沒有，你想太多了。」

黃男辯稱自己喝茫了才失去理智，還狡辯因為小咪沒有抗拒，隨著撫摸移動身體，若她真的激烈抗拒，他當然不會繼續。

法官認為，黃男乘機對被害人性侵，惡性重大，雖坦承犯行，卻推託酒醉所致，被害人見黃男毫無悔意，堅持無法原諒，最後法官依乘機性交罪判刑3年4月且不予緩刑。

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