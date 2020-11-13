癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光



▲日前在台南發生一名癲癇患者在行車間發作導致車禍。（圖／讀者提供）



記者陳凱力／綜合報導

台南12日下午發生1部自小客車駕駛，疑因癲癇發作，失控逆向撞擊對向BMW，雖然雙方都無大礙，但因肇事駕駛為外籍人士，究竟外籍癲癇患者能不能持有國際駕照上路，或者癲癇患者可不可以開車等問題，也引起網友熱議。

依現行規定，癲癇患者是不能考取汽機車駕照的，不過，這項規定在2006年聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）中受到質疑，是對身心障礙患者的歧視，由於醫學的進步與發達，多數癲癇患者都可透過藥物獲得良好控制，甚至延長或減緩發作頻率，我交通部經多年評估，也在2020年9月公布放寬癲癇患者考駕照規定。

▲網友也對於癲癇患者能否考照提出疑問。（圖／翻攝ETtoday新聞雲臉書）



不過交通部對於癲癇患者乃採「有條件開放考照」，依2020年9月4日正式上路的癲癇考照流程即注意事項中提到，癲癇患者(輕微及可控制)完成體檢後，檢具最近3個月內醫療院所醫師出具近2年以上未發作診斷證明書，才能報名考照。

癲癇患者每次換發新照時，都需再度檢具醫師證明，此期間未有癲癇發作的診斷證明書，若超過換照效期3個月未辦理換發，則繳回或註銷駕駛執照，而擁有駕照期間，若有因癲癇而發生車禍事故，駕照也須繳回。

根據公路總局最新統計，全台灣的癲癇患者持有機車駕照17人、汽車6人，僅佔全台灣有照族中的極少數，不過這些數字，卻仍有「地雷區」，例如本次發生交通事故的外籍人士。

▲台灣雖然對於境內核發駕照有癲癇條例，但在國際駕照的部份卻無法控管。（圖／讀者提供）

按現行外交部政策中，「國際駕照」的承認為雙方彼此互相「全數承認」，也就是說，你承認我的，我就承認你的，需概括承受，無法排它，也無法註記，但各國對於癲癇患者的考照並不相同，有「全面禁止」、「全面開放」，也有像台灣這種「有條件開放」，所以即使台灣對癲癇患者為「有限制開放」，仍無法全面控管癲癇患者取照、開車。

根據國際間研究，癲癇盛行率約為1%，推估全台患者約有23萬人，其中65%可透過藥物控制病情，另有35%屬於頑固型癲癇，用藥也難以控制。因癲癇患者在發病時，可能短暫神智喪失，即便只有短短1、2秒，若患者剛好行駛在高速公路上，就可能會發生即嚴重的傷亡，相較於歐美等地廣人稀州郡，沒車等於沒有腿，而台灣地小人口稠密，在大眾運輸及生活機能的便利下，即使不開車，也不至於嚴重影響生活，因此台灣才會採取「有條件開放」。

對於台灣境內駕照能有效控管，卻在國際駕照上產生「地雷區」一事，也引起少數質疑，公路總局也回應，目前國際駕照屬於外交政策，現行較難修法更改，但是對於外籍癲癇患者來台，因發病導致事故，我方還是可採「收回駕照簽證」作為因應補償措施。

一次帶走「鍋寶不沾鍋6件組」28cm深炒鍋、平煎鍋、鍋蓋＋20cm湯鍋、鍋蓋＋不沾鍋專用鍋鏟

►外地打工仔求問：如何對抗新竹風 釣出林智堅神回「9字心法」

►新竹市府最肥爽差曝光！ 上下班免打卡還可光明正大睡懶覺



►18歲少年車禍昏迷62天 聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒