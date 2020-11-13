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性侵2女同事遭反抗！西裝男暴怒「殺人分屍」　載回老家挖土埋

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▲▼半小時內性侵2女同事都失敗 公司幹部火大將她們殺害肢解。（圖／翻攝自微博）

▲男子因為性侵女同事未遂，竟然暴怒殺人分屍。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸陝西省西安市日前發生嚴重兇殺事件，一名在裝潢公司任職幹部的王姓男子謊稱要工作，開車載了公司2名女同事到一間出租房，進入房間後性侵2名女子但未遂，因此憤而將2人殺害並肢解分屍，開車把「肉塊」載到千里遠的安徽老家挖土埋屍，不過最後仍被警方循線逮捕。

根據大陸《紅星新聞》報導，王男10月26日下午以工作為理由，要求公司戴姓、多姓2名女同事協助，幫忙運送裝潢材料到一處社區要給客戶看，抵達後他要求多女在外面看車，自己則與戴女將材料搬進出租房，進房後變臉要性侵戴女，但遭到戴女激烈抵抗，他失手後為避免事件曝光，決定殺人滅口。

王男將戴女殺害後，把多女叫進屋內「幫忙」，一樣在性侵未遂後殺害多女，他事後將2人遺體肢解，裝上車載到安徽省老家挖土埋屍。其他公司同事10月26日發現聯繫不到2女，不論是打電話還是私訊都沒有回應，憂心2人發生事故決定報警處理，多女父母隔天也趕到警局證實女兒失蹤的消息。

警方調閱出租房社區的監視畫面後，發現2人進房間後就不曾再出門，因此懷疑王男涉有重嫌，11月5日循線抓捕王男到案，王男才坦承殺人並把屍體埋在安徽老家，詳細案情仍要進一步調查釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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