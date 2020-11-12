20歲女遭惡煞「圖釘插頭」！逼她「拿鋸齒鐵夾性侵自己」下身撕裂

▲妙齡女慘遭3惡煞性虐待，最後簽了500萬本票還無法走人。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一對男女懷疑20歲女姓友人（化名花花）偷錢，因此找人設局把她拐到新莊一處KTV包廂，先把花花踹倒並用膠帶綁住四肢並封口，再拿酒瓶狠砸其後腦杓，還持圖釘狠狠壓進頭部！接著惡煞用西瓜刀割花花大腿，再逼她自行持鋸齒狀鐵夾插入陰道導致撕裂，最後簽下500萬本票…手段極其殘忍。

▲花花進入KTV後遭「踹倒在地+圖釘插腦+西瓜刀割腿」還被逼著拿鋸齒狀鐵夾「自捅」陰部。（示意圖，非新聞當事人／記者黃克翔攝）

據了解，王女跟陳男懷疑花花偷錢，去年11月找了杜姓男子一起把花花騙到KTV，接著把人踹倒並開始以「酒瓶後腦杓+圖釘插頭」還拿起手機拍裸照，接著拿西瓜刀割她大腿，並持鋸齒狀鐵夾強行性侵，花花承受巨大的痛苦，但嘴被膠帶封住，不斷噴淚卻叫不出聲。但一切還沒完…3惡煞又命花花拿鋸齒狀鐵夾「自捅」陰部，導致下半身嚴重撕裂傷。

後來王女跟陳男逼花花簽下500萬的本票，並出言恫稱：「不好好寫就把你手砍斷」、「還不出500萬就要把裸照PO出去」。花花只能乖乖照做，但王、陳又要求花花先給50萬才願意放她走。最後花花等到3惡煞睡著，才透過手機以IG傳訊息給友人，總算成功逃離地獄。

檢方在今年1月間已依攜帶兇器施以凌虐加重強制性交等罪嫌起訴王、陳2人，12日再起訴共犯杜男。

▼花花趁隙傳訊息向友人求救，總算逃離地獄，但心理陰影可能一被子無法抹去。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）