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台南警遭控吃案...凌虐案拖半年才開三聯單！警方回應：絕無怠惰

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記者林悅／台南報導

有媒體日前報導台南警方又吃案，一件凌虐案件卻拖了半年才開出三聯單。針對此事，台南警方回應，全案並無怠惰偵辦情事。警方表示，報案人在6月10日到和緯派出所報案指稱，從朋友處得知有位王姓民眾王遭毆打、恐嚇、拘禁，但發生時間、地點不詳，被害人目前下落不明，無法聯繫。

▲台南市政府警察局。（圖／台南市政府警察局官網）

▲台南警方遭控吃案，詳細回應事發經過，並堅稱絕無怠惰。（圖／台南市政府警察局官網）

警方表示，本案因報案人所述發生時間及地點不詳，和緯所依照「警察機關受理民眾刑案報案作業要點」第十一條「民眾單純提供犯罪線索，另依『警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點』辦理，不列入核發報案三聯單範圍內」。

警方也表示，復依「受理報案e化平台一般刑案作業規定」第二十九條「民眾單純提供犯罪線索或情資，另依警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點辦理，不須開立報案三聯單」，受理員警為求慎重，依規定填具「受理各類案件紀錄表」受理本案請報案人認簽並將「受理案件登記表」交付報案人。

對此，報案人於11月6日再度前往和緯所報案，而警方提到，由於報案人提供了較具體之發生時間、地點及案發經過，和緯所依規定開具報案三聯單給報案人，案移轉發生地白河分局偵辦，全案並無陳情人所指向警方爭取始拿到三聯單等推拖情事。

此外，警方也提到， 本案因報案人指稱發生時間可能發生在3月，警方恐王姓被害人有安全顧慮，立即透過戶役政查出王民剛5月中旬刑滿出獄，人身安全無虞，並數度前往王民戶籍地東山區查訪未遇。

另外，警方反覆檢視報案人提供之影像，均無法確認發生時、地，因報案人表示起因可能是債務糾紛，遂訪查轄內當鋪、錢莊等場所均無所獲；復查王民於109年8月及11月分別遭臺南地檢署通緝在案，居無定所，全案並無怠惰偵辦情事。

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