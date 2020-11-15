日本台灣交流協會台北事務所橫地晃副代表首訪台南　黃偉哲：盼深化台日合作關係

▲日本台灣交流協會台北事務所橫地晃副代表前來台南市參訪，黃偉哲市長特地接見，盼深化台日合作關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本台灣交流協會台北事務所橫地晃副代表前來台南市參訪，15日上午黃偉哲市長特地在台南市美術館接見，觀光旅遊局郭貞慧局長、新聞及國際關係處蘇恩恩處長、台日文化友好交流基金會李退之董事長、美術館潘襎館長一同出席。

黃偉哲市長表示，感謝橫地晃副代表蒞臨，台南與日本的關係非常密切，官方民間交流頻繁，台南市民對日本也很友善。台南許多古蹟及建築與日本有深厚的淵源，像今年會面的美術館二館正是出自日本建築大師坂茂之手。

黃偉市長提及，今年雖然因疫情限制人與人的往來，我們仍透過書信、視訊、物產交流及醫療物資寄贈、辦理文宣展等，持續跟日本的文化層面交流。黃偉哲市長也提到，目前各國疫情仍嚴峻，期望未來疫苗研發有所進展，早日脫離疫情威脅，但在疫苗問世之前，我們仍需遵守戴口罩、勤洗手及保持社交距離的規定，期待疫情平息之後，台南跟日本的合作關係能更進一步，還請副代表多給予支持與協助。

中文非常流利的橫地晃副代表表示，很榮幸與黃偉哲市長會面。他回憶起求學期間因緣際會認識台灣來的同學及外交官，對台灣留下良好印象，因此當接到派駐台灣的徵詢時，不加思索立即答應，未來也會持續推動台日經濟合作交流。

副代表也提到東京、大阪、北海道等地感染人數漸增，日本政府正盡最大努力控制疫情。他對台灣疫情防範成效讚許有加，並期待明年東京奧運順利舉行，屆時歡迎台灣一起參與。

橫地晃副代表先前曾任職於外務省經濟局、國際協力局、亞洲大洋洲蒙古二課、駐中華人民共和國日本大使館等單位。今年8月起，就任日本台灣交流協會台北事務所副代表兼總務部長。

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