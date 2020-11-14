經商失敗欠債…台南男心情不好竟「放飛自我」！落單女見這幕嚇傻

▲男子經商失敗心情不好竟露鳥，嚇壞務農婦人。（圖／翻攝自台南市政府警察局官網）

記者戴若涵／台南報導

台南市新化警方日前在網路上發現，有民眾在臉書社團《我是山上人》PO文，有變態露鳥俠在山上區曾文溪防汛道路出沒，警方得知消息後，隨即成立專案小組積極偵辦，將王姓露鳥俠緝捕歸案。王男到案時供稱，自己經商失敗欠下大筆債務，心情不佳才會臨時起意犯案，事後相當後悔。

有民眾6日在臉書PO文指出，山上區曾文溪防汛道路，有變態向附近務農婦人裸露出下體。PO文曝光後，隨即引發該地區民眾不安及恐懼。專案小組調閱山上、大內、善化等地監視器畫面，過濾數百車輛，5天後終於找到與被害婦人陳述涉案車輛相符特徵的藍色自小貨車，以車追人逮到47歲的王姓犯嫌，將人移送法辦。

王男到案後，對犯行坦承不諱，但他供稱，是因為經商失敗欠下大筆債務，心情不好開車到處亂晃時，見到路旁務農婦人落單，認為有機可乘才動了邪念，事後非常後悔。

針對此事件，新化警分局長歐祖明呼籲民眾，發生事件時一定要先向警方報案，並索取報案三聯單，如僅po文至網路社群，再由警方輾轉得知，可能導致警方蒐證困難，另建議民眾到偏避地區務農或運動最好攜伴，發現可疑人、事、物，可就近向警方報案。

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