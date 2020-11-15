朝聖「台鐵便當節」剩2天！搭上莒光號餐車　7款熱門便當一次吃

▲火車造型的古早味雞蛋糕。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵第六屆鐵路便當節只到明天！交通部台鐵局表示，今年活動亮點就是台鐵便當新品牌LOGO，共推出7款特色便當，會場還打造兩列主題餐車，以莒光號加掛餐車還原古早列車餐廳，還有火車造型的雞蛋糕，讓參展民眾彷彿回到1960年代。

台鐵局主辦鐵路便當節，將於16日結束參展，今年主視覺為夕陽紅中夾起一顆帶點文青風的澄黃滷蛋，六家餐務室推出七款特色便當，包括七堵的宜蘭風味便當、復刻LDR2200外型「黃皮仔車」便當外盒的花蓮柚香便當、盛裝霸氣的戰斧豬排臺東便當、豐富海鮮感的高雄碧海解憂便當、滿載中部山海線農特產的魚肉香米便當及國民美食金沙油飯等。

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▲▼台鐵便當節只到明天。（圖／台鐵提供）

今年會場打造兩列主題餐車，以莒光號加掛餐車為原型，還原古早列車餐廳景象，菜色上考究早期人氣餐點，有超臺式咖哩雞腿飯與紅燒牛腩飯，連餐具及紙杯等細節都還原當時設計，並搭配火車造型的古早味雞蛋糕，讓民眾彷彿搭上時光列車一同回到1960年代的美好。

另一列車為「旅行時光-鳴日號」，外觀上採用黑橘配色車體，列車內提供兼具未來感及本土感的鳴日便當，主菜是山產豬腱肉，以乾式發酵方式所製作的天然油芒醬油來精燉紅燒，配菜是臺式醃漬風味蘿蔔、小蕃茄、剝皮辣椒，以及深具花東當地氣息的翼豆、筊白筍、紅藜，吃完主餐還有手沖咖啡、甜點可享用。

台鐵夢工場也推出多款特色商品，從EMU900型通勤列車到象徵臺鐵未來的鳴日號周邊商品都有。另外展覽上還設有親子館，規劃DIY體驗活動，另將舉辦四場論壇，分別以美食、文創、旅遊、與設計四大主題，邀請到多位重量級講者齊聚一堂。

▲▼台鐵便當節推出多款特色便當。（圖／台鐵提供）