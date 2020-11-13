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「台鐵便當節」開展！熱血民眾6點半就來排隊：買不到3歲兒會傷心

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▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲呂小姐六點半就來排隊等候。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局辦理第六屆鐵路便當節，今（13）日起至16日將於台北車站一樓大廳開展，今早10點開賣前就湧入大批民眾排隊等候，甚至有民眾6點半就開始排隊。今年便當節最大亮點就是台鐵便當新LOGO亮相，另外邀請日本、法國、瑞士等業者，讓美食帶旅客「偽出國」。

台鐵局表示，今年共有台灣、日本、瑞士及法國共計30家業者參展，包括JR東日本、東武鐵道、西武鐵道、一畑電車及近鐵電車，將零妥協的職人精神及和風美味，盛裝在特色列車的便當盒中，受歡迎之程度，往往甫開賣就完售；歐洲代表是法國白朗峰快車的法式甜點及瑞士冰河列車的限定版風味粽。

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▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節有多款限定便當與零食商品。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

排第一位的吳先生表示，他是第一次來便當節，今早8點就來西武鐵道的攤位前等候，因為3歲的姪子非常喜歡日本鐵道，為了他特地來買限定30個的「秩父滋味味噌豬肉飯」，吳先生妹妹也一起來排其他攤位。

另一名呂小姐則是6點半就到JR東日本的攤位前排隊，她表示，因為3歲兒子非常喜歡新幹線，去年也有來，但沒有買到限定造型便當，兒子非常難過，因此今年特地早起來排隊，就是一定要買到。

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節開展前就已有大批民眾排隊等候入場。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

今年便當節藏有許多巧思，除各國攤位外，也開放民眾現場購買便當，還可在莒光號、鳴日號造型的用餐區享用美食。今年囊括7款特色便當及經典懷舊便當，另外現場還有販售「排骨口味」的限定乖乖，也有展售多款台鐵周邊文創商品。

首度參展的4家國內精品飯店包括六福萬怡酒店、台北松山意舍酒店、天成飯店集團及格萊天漾大飯店，將展出星級美食團隊開發的美味佳餚，等您來品嘗。今年與台鐵便當聯名創下佳績的全家便利商店，則推出「鳴日蒲燒鰻丼」參展，另外還有提供高品質空中餐食的華膳空廚推出「多寶格餐盒」，展區還有易遊網及雄獅旅遊提供各種豐富多元的旅遊行程。

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼民眾可在火車造型的用餐區吃便當。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

除了國內外各種特色便當，展區還規劃各種豐富多元的活動，包括「成就經典電影館」，播放國民男孩楊子儀「移動的味道」完整版，還有許多精彩片段，帶出臺鐵百年經典味。「沙龍講座」則邀請各領域達人，分享不同視角下鐵道美好，交織出鐵道與土地間的人文風情。

「親子館」是適合大小朋友共同參加的便當研習所，展期間每天5場DIY體驗活動，從做中學習臺鐵美食文化。「鐵道Ｘ跨界論壇」，分別以文創、旅遊、美食與設計四大主題，邀請到多位重量級講者，一同探討臺鐵的經典與未來。

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節有多間外國業者參展。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台鐵便當節。（圖／記者李宜秦攝）

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