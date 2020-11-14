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日本、瑞士11款「鐵路便當」台灣買得到　有限量版冰河列車風味粽

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▲▼瑞士冰河列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲瑞士冰河列車。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

第6屆鐵路便當節登場，今年因為疫情影響，參加便當節的國際業者比起往年稍減，但還是有7家國際業者共襄盛舉。分別為日本五家（東日本、西武鐵道、東武鐵道、一畑電車、近鐵電車）及歐洲兩家（瑞士冰河列車、法國白朗峰快車），其中，今年冰河列車更特別邀請剛從瑞士旅遊回台的劉家粽，特製瑞士風味的限量版冰河列車粽。

▲▼東日本JR- E7新幹線350元。（圖／台鐵提供）

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▲東日本JR- E7新幹線便當，售價350元。（圖／台鐵提供）

▲▼東日本JR -E6新幹線350元。（圖／台鐵提供）

▲東日本JR -E6新幹線便當，售價350元。（圖／台鐵提供）

JR東日本公司為全球規模數一數二的鐵道集團，去年創下便當開賣即完售之超高人氣，今年則以兩款「紅色E6系」及「藍色E7系」新幹線外盒包裝，內盛炸雞、通心粉沙拉…等孩子們喜歡的點心，每天限量開賣各100個，售價為350元；大人們也可品嘗職人特製的「深川飯便當」，在醬油高湯飯上頭鋪上鮮美蛤蠣肉及滷星鰻，是最道地的東京傳統漁師料理，每日開賣120個，售價250元。

▲▼東日本JR- 深川飯250元。（圖／台鐵提供）

▲東日本JR- 深川飯便當，售價250元。（圖／台鐵提供）

東武鐵道公司是日本關東地區規模最大的私鐵，「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」以駛向日光方向的SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝，並用台灣在地食材完美演繹日本散壽司風味，使用附贈的精美金色鏟子造型湯匙，更添美味有趣。這次將開賣300個，售價450元，凡是有在攤位上消費（不限定便當），即有機會抽中日本限定小物。

▲▼東武鐵道-SL大樹便當Premium 450元。（圖／台鐵提供）

▲▼東武鐵道-SL大樹便當PREMIUM，售價450元。（圖／台鐵提供）

▲▼東武鐵道-SL大樹便當Premium 450元。（圖／台鐵提供）

西武鐵道公司從首屆開辦以來，不曾缺席參與鐵路便當節盛事，「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview－L（Luxury Living）是奢華的生活空間、a（arrow）象徵像箭一樣的飛速行駛、view則指超大車窗外的流動風景，內盒則集結了滿滿的秩父風味味噌料理。每日限量開賣50個，售價為150元。

▲▼西武鐵道-秩父滋味味噌豬肉飯100元。（圖／台鐵提供）

▲西武鐵道-秩父滋味味噌豬肉飯，售價100元。（圖／台鐵提供）

▼西武鐵道-秩父滋味味噌普通飯，售價100元。（圖／台鐵提供）

▲▼西武鐵道-秩父滋味味噌普通飯100元。（圖／台鐵提供）

今年唯一代表日本山陰地區（島根縣、鳥取縣）來參展的一畑電車，已有100多年的歷史。「島根飯糰便當」將山陰特有水產「蜆」及「吻仔魚」包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。每日開賣200個，售價為150元。

▲▼一畑電鐵-島根飯糰便當。（圖／台鐵提供）

▲▼一畑電鐵-島根飯糰便當，售價150元。（圖／台鐵提供）

▲▼一畑電鐵-島根飯糰便當。（圖／台鐵提供）

近鐵電車公司是日本最長的私鐵。「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」以人氣觀光特急SHIMAKAZE列車造型為外包裝，盛裝鰻魚飯捲、炸蝦壽司和日式辣雞翅，大大滿足想去日本旅遊的心，4天開賣400個，售價為300元；另一款「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚，搭配清甜的玉子燒享用，品嚐絕妙平衡的風味，同樣也是4天開賣400個，售價為200元。

▲▼近鐵-近鐵江戶川 鰻便當200元。（圖／台鐵提供）

▲近鐵-近鐵江戶川 鰻便當，售價200元。（圖／台鐵提供）

▼近鐵-近鐵SHIMAKAZE BOX便當，售價300元。（圖／台鐵提供）

▲▼近鐵-近鐵SHIMAKAZE BOX便當300元。（圖／台鐵提供）

▲▼第6屆鐵路便當節。（圖／翻攝自fun台鐵FB粉絲專頁）

▲瑞士冰河列車推出限定風味粽，白朗峰快車則帶來法式甜點。（圖／翻攝自fun台鐵FB粉絲專頁）

今年冰河列車特別邀請剛從瑞士旅遊回台的劉家粽，特製瑞士風味的限量版冰河列車粽，靈感取自馬特宏峰，其獨特的三角錐天然造型，讓人不禁聯想起好吃的粽子。若來到便當節，也不妨嘗試一下，劉家最受歡迎的招牌粽與冰河列車，究竟會激發出甚麼好味道？

白朗峰列車則特別以列車起點的聖伯納犬便當盒現身，打開餐盒、法式牛角特有的濃郁奶香撲面而來。這是來自法國知名麵包店Paul的純正法式牛角麵包。正式搭上白朗峰列車之前，先讓味覺視覺法式一場。

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