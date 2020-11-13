斷軌太離譜！台鐵局長被記過　鐵路便當節「臨時喊卡」不出席

▲台鐵便當節今日開展。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日辦理一年一度的鐵路便當節，然而台鐵局長張政源卻在開幕前夕因「斷軌事故」被記過，今日開幕典禮臨時不出席，改由副局長朱來順代表出席。朱來順指出，台鐵未來會以科技取代人力，落實設備檢查。

台鐵日前爆出519斷軌事件，司機員發現鋼軌斷裂，運安會到場檢查發現裂縫長達44公分，然而台鐵人員卻疏於通報，導致後續又有兩班列車高速通過，相當危險，交通部長林佳龍得知此事後相當生氣，揚言將進行懲處。

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▲台鐵局長張政源未出席鐵路便當節。（圖／記者李毓康攝）

台鐵局於11月5日提報行政調查報告後，12日提出懲處建議名單，其中懲處8人，包括副局長（督導不周申誡1次）、工務處長（督導不周申誡2次）、工務處副處長（督導不周申誡1次）、工務段長（督導不周記過1次）、工務段養路主任（未向上級報告亦未追蹤處理，申誡1次）、台中工務段監工（處置不當申誡2次）、台中工務段主任（督導不周申誡1次）、成功站值班站長（違反通報要點未立即通報，申誡1次）。

而今日是台鐵局一年一度的鐵路便當節，場面相當盛大，昨日被記過的張政源卻未見露面，僅由朱來順代表出席。他表示，安全是台鐵最重要的事，因此台鐵也會對此事深切檢討，短期內將增加檢查頻率，未來也會逐步以科技取代人力，加強檢查力度與效率。

▲▼有民眾上午六點半就到台鐵便當節會場排隊。（圖／記者李宜秦攝）