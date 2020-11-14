電力人員觸電！工會爆「曾要台鐵發保護裝備被拒」：說不靈敏不發

▲台鐵夜間都會進行例行養護作業。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局本月5日傳出勞安意外，一名台鐵電力人員進行路線鐵件油漆養護時意外觸電，不慎遭2萬5千伏特高壓灼傷。台鐵企業工會表示，過去曾要求台鐵替第一線同仁加裝保護裝備，卻被以「廠商說不靈敏」為由拒絕，如今發生悲劇。

台鐵局12日針對嘉義站感電事故召開檢討會，工會要求，應參考高鐵、捷運等電力線下作業人員配備（高壓活線接近警報器），台鐵副局長杜微裁示，要求電務處立即採購，務必使電力作業第一 線工作人員個人配戴。

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不過工會指出，先前已於職安會議提出相關裝備要求，但遭電務處以「廠商說不靈敏」加以拒絕而暫緩執行，才會導致悲劇發生，希望台鐵局立即針對電力線下工作人員，配發個人用高壓活線接近警報器，避免意外再次發生。

▲台鐵日前發生電力人員觸電意外。（圖／記者張榮恩攝）

工會表示，台鐵已有多起員工感電事故，不應再以鴕鳥心態漠視，或以經費不足、官僚心態拒絕添購各種安全配備，另呼籲，台鐵維修機具應以「安全、 效率化、自動化」為優先考量，轉型就是必須由現場作業方式及環境改善做起。

臺鐵局表示，嘉義電力分駐所於5日凌晨於民雄~嘉義間依規定辦理東西正線(不含拖上線)斷電封鎖，進行鐵件防鏽油漆工作時，黃姓員工不慎誤觸緊鄰之拖上線之25KV電車線，造成全身約60%以上燒燙傷，目前已於大林慈濟醫院加護病房救治中。

臺鐵指出，獲報此職安事件後，即指派電務處周副處長及台南電力段洪段長至醫院關心家屬，承諾全力辦理後續救治及醫療服務。同時亦指派局職安室林科長至現場配合勞動部南區職安衛中心調查此一職安事件原委，務求找出真相，發掘問題真正原因，予以杜絕，以避免類似情形再次發生。本案已由臺鐵局勞安室調查中，調查結果將儘速對外說明。