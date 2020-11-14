新社花海＋國際花毯節登場！賞花「交通全攻略」出爐

▲新社花海暨台中國際花毯節14日登場，21日擴大捷運接駁服務。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2020新社花海暨台中國際花毯節14日起盛大展開，恰逢台中捷運綠線11月16日至12月15日試營運，台中市交通局公布交通攻略，並規劃16路接駁公車，讓民眾參觀花卉更加便利。另外，11月21日起將增開捷運免費接駁線，在捷運松竹站往返新社花海展區，讓遊客賞花不塞車。

交通局長葉昭甫表示，今年增加捷運松竹站假日免費接駁線，民眾可於捷運松竹站旁舊社公園松竹路側等車，乘車地在捷運松竹站1號出口出站，步行約4分鐘；或搭台鐵至台鐵松竹車站，於北屯路出口方向步行約5分鐘也可到達。接駁期間從11月21日起至12月6日止，去程發車從上午8點至下午4點、返程發車從上午10點至下午6點，每15至20分一班，坐滿即發車。

此外，民眾也可搭乘91、91延、91繞、264、265、270、271、272、272繞、275、275區、276、277、278、279及21延2路等公車前往新社地區，建議民眾盡量選擇大眾運輸工具前往展區，避免塞車或受車輛管制而不便。

▲新社花海暨台中國際花毯節今登場，11/21擴大捷運接駁服務。（圖／記者游瓊華翻攝）