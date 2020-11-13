萬丹台88下方道路頻車禍　警擬增跳動路面+測速照相改善

▲屏東縣政府警察局長李文章率同交通隊、屏東警分局人員勘察萬丹易肇事車禍點，研議改善方法 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為降低交通事故發生率，提升用路人安全，屏東縣政府警局致力於改善易肇事路口道路工程，由局長李文章率屏東交通隊、屏東分局會同道路主管機關，共同至萬丹鄉88快速道路橋下平面道路以及多處路口會勘研議，期能改善用路環境。

▲▼台88快速道路下方勘察。

依據這3年來屏東縣萬丹鄉交通事故統計資料，其易肇事路口有萬順路與崙頂路口、萬順路與南北路口、萬順路與保香路、下廓路、新社路口及萬順路與中興路口4路口。

分析肇事原因以違反號誌、速度、轉彎與直行碰撞為主，因此建議改善於萬順路與崙頂路口裝設測速或增設固定測速照相桿及增設跳動路面設備減速；在萬順路與南北路口增設預警牌面提醒用路人行經路口應注意行駛。

萬順路與保香路、下廓路、新社路口，由於不對稱多岔路，研議小路口封閉，減少多路口車輛衝突交會；萬順路與中興路口則以科技執法取締違規，增設闖紅燈感應線圈設備執法，由於該項做法所需經費高，將朝以錄影監視畫面執法構想可行性，避免警力浪費。

屏東警分局表示，透過改善交通工程與違規取締雙管齊下的方式，盼能降低各類交通事故發生，屏東警分局將持續改善轄內各路段道路工程，以創造更安全的交通環境。

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