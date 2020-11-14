幹嘛不從後門上？2男公車擂台對戰　他被巴頭反擊...踹下車毒打

記者邱中岳／台北報導

北市2名男子在上下公車時，下車的男子不滿上車男子走前門，順勢拍了一下上車男後背說「走後門」，卻被上車男誤會打人，隨即將下車男踹下車，不顧旁人勸阻當街狂毆打，事後雙方進了警局，上車男才表示「他故意撞我的」。

警方調查，在10月底，1名50歲的游姓男子搭公車時，在下車時不滿另名43歲的汪姓男子從前門上車，下車時竟先撞汪的身體，再徒手從汪男頭部巴下去，更怒嗆「幹嘛不走後門」，造成汪男心生不滿，一回頭將游姓男子踹下車。

▲上車男子無故被巴頭，氣憤之餘將男子踹下車追打。（圖／記者邱中岳翻攝）

氣急敗壞的汪姓男子，不顧游姓男子摔下車後重心不穩，整個人已經倒在人行道上，更追下車去當街狂毆游姓男子2拳，最後一旁路人勸阻後游姓男子立刻離開現場，最後汪男也氣憤地收拾掉落東西上公車。

▲下車男不滿上車男沒從後門，竟拍打對方被誤會，慘遭踹下車摔在人行道上。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後雙方均未提出傷害告訴，警方也依照社會秩序維護法受理，汪姓男子被通知到案時，認為是游姓男子故意撞他肩膀，所以才會一時氣憤，火大怒踹游姓男子。

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