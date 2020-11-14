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車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛　判賠10萬修車費

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▲張姓女子今年5月間到好市多桃園市南崁店消費，愛車停放停車場後卻遭購物推車撞壞保險桿與板金等多處，氣得向賣場求償。（圖／翻攝自好市多南崁店網站）109年度桃院訴字第1710號。

▲張姓女子今年5月間到好市多桃園市南崁店消費，愛車停放停車場後卻遭購物推車撞壞保險桿與板金等多處，氣得向賣場求償。（示意圖／翻攝自好市多南崁店網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子今年5月間到好市多南崁店購物，將愛車停在停車場，離場時卻發現被推車撞擊，導致保險桿、燈罩與板金等處都遭刮毀，事後修車花了10萬餘元，氣得向賣場求償，並依消費者保護法要求賣場給付48萬餘元懲罰性賠償；桃園地院民事庭判決，賣場需支付修車費用，但懲罰性賠償則駁回，本案還可上訴。

張女主張，今年5月13日到好市多桃園南崁店消費並將愛車停在停車場，購物後卻發現燈罩、保險桿與板金遭到購物用推車刮毀，事後花費10萬餘元修車、3188元代步車費用，張女認為賣場提供消費停車與推車服務，但因管理過失造成消費者車輛損害，事後向地院提告，認為好市多賣場除須賠償修車費用外，也認為應需依消保法規定另外給付懲罰性賠償金共48萬餘元。

好市多南崁店認為，公司願意支付張女修車費用，但平時賣場都有固定派員巡邏、蒐集推車擺放妥當，但此案推車是何緣故碰撞停車場車輛，雙方都不知悉，對於張女主張依消保法請求給付48萬餘元則不願支付。

桃園地院法官審酌，張女主張賣場應支付修車與代步車等費用，賣場表示同意給付，自應予准許，但推車是如何撞擊車輛，雙方都不知情，難認賣方有重大疏失，此案張女提告是以民事損害賠償為依據，並未依消保法提出訴訟，張女主張賣場需依消保法給付懲罰性賠償金即無理由，予以駁回，本案還可上訴。

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