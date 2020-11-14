桃園3煞洗劫白牌車遇窮司機　一毛沒得...警追10km轟2槍壓制抓人

▲桃園市劉姓等3名男子欠錢花用，14日凌晨打電話叫白牌計程車，再持電擊棒強盜財物，因駕駛沒錢，3男開車逃逸，平鎮警方追趕十餘公里後在中壢交流道鳴槍逮捕3人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園3名男子14日凌晨打電話叫白牌計程車到平鎮區，3人上車後隨即以電擊棒脅迫駕駛交出財物，但駕駛身上剛好沒錢，3男下車開著自己的轎車逃離，警方獲報鎖定犯案轎車車號，經線上警網追捕10多公里在中壢交流道南下匝道堵住拚命逃竄的轎車，但3人拒絕下車，警方對空連開2槍，3男才束手就擒，警方在車上起出毒咖啡包、安非他命等毒品與失竊車牌等證物，偵訊後依強盜、毒品與竊盜等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市劉姓等3名男子14日凌晨持電擊棒強盜計程車司機財物，警方據報後在中壢交流道南下匝道口鳴槍逮捕3人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳指出，32歲劉姓男子、25歲徐姓男子與16歲劉姓少年14日凌晨4時許打電話叫白牌計程車，張姓駕駛開車到振興西路附近載人，3人上車後以電擊棒威脅張交出身上財物，但因張身上沒錢，3人隨即悻悻然下車，開著自己的車離去，張姓駕駛隨即打電話報警處理。

▲桃園市劉姓等3名男子14日凌晨持電擊棒強盜計程車司機，警方逮捕3人到案，在車上起出毒品、失竊車牌等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方獲報後展開追捕，根據張姓司機提供3人車輛特徵，以天羅地網監視器鎖定車號，呼叫線上警網追捕，在平鎮區延平路發現劉男駕駛的車輛出現，3人拒絕受檢加速逃逸，犯嫌在逃逸過程中一度衝撞警車，造成盧姓員警左手被玻璃劃傷、另名員警頭部輕微腦震盪，警網追捕約十餘公里，最後在中壢交流道南下匝道處圍捕到案，但3人拒絕下車，員警對空連開2槍警告，3人才下車被員警壓制在地，車上起出2面失竊車牌、安非他命與毒咖啡包等證物。

▲桃園市劉姓等3名男子14日凌晨持電擊棒強盜計程車司機財物，警方逮捕3人後送至偵查隊偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉姓男子等3人對毒品來源均避重就輕，警方偵訊後依強盜、毒品與竊盜嫌移送桃檢偵辦，桃園市警局局長陳國進獲悉員警英勇負傷緝匪時，率刑大副大隊長許木生至北勢派出所慰問，了解員警破案經過，並頒發破案獎金慰勉。

▲桃園市平鎮警分局破獲劉姓等3名男子持電擊棒強盜案，市警局長陳國進到北勢派出所慰勉破案員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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