超高齡社會「國家不可能養你20年」　柯文哲：活到老工作到老

▲柯文哲出席中高齡就業博覽會採訪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣目前正朝向超高齡化社會邁進，台北市長柯文哲14日出席中高齡博覽會致詞時表示，到他卸任時，台北市超過65歲的人口會達到20%，台灣在可見的幾年內，將會進入「超高齡社會」，呼籲要把「65歲退休」的觀念抹去，因為不工作的話，國家勞動力就會不足；柯文哲說，台灣平均壽命85歲，如果65歲要退休，「國家不可能養你20年都不工作」，這是一個事實。

柯文哲指出，台灣在可見的幾年內，總人口裡面超過65歲以上的人，就會超過20％，台灣就進入「超高齡社會」。相對於歐美先進國家，不管是日本、瑞典，老年人口占比高是常有的事，但台灣最大特點在於，1993年才7%，2025年已經超過20％，「短短32年間，從7%到20%，但瑞典花了130年」，他認為，人口老化不是問題，最大的問題是老化的速度太快。

「為何會造成急速老化？主要是我們戰後嬰兒潮。」柯文哲說，像他這個年紀的小孩，在子女這一代都不結婚，台灣出現少子化，一開始鼓勵年輕人生育，但發現最大的問題，不是年輕人不生，而是不結婚。

他指出，因為有結婚的人生小孩的數量，並沒有比較少，但30年前台灣婦女不結婚是12%，現在比例高達35%，等於突然多了一堆沒有結婚的年輕男女，「我覺得順序要對，每天在生產補助，重來一遍，應該是結婚補助就好了，先鼓勵結婚再鼓勵生產」，如果重來一遍，應該是發結婚獎金而不是生育補助。

柯文哲表示，目前整個台灣人口老化，這是一個很明顯的事實，就已經擺在眼前，沒有辦法解決，除非跟美國一樣開放移民，這是策略，不然就是台灣在文化上，如何鼓勵年輕人結婚，這就是大工程。他還笑說，還是 「我愛紅娘」活動，電視台可以重新製作這類型節目。

柯文哲說，面對人口老化是現存的事實，日本65歲以上人口仍在上班的超過30%，台北市是6%、全台灣是8%，這8%還是因為鄉下很多田裡工作都是80幾歲的在做，全台灣65歲以上工作為8%，「要面對一個事實，當台灣人口老化無法避免，60歲退休這概念要推翻」。

柯文哲表示，因為台灣勞動力不夠，所以要讓中高齡繼續投入社會和工作，主要平均壽命已經達到84歲，大概很快接近到85歲，可是65歲如果要退休，從這歲數計算到85歲有20年，但不可能國家養你20年都不工作，這是一個事實，「也就是說，請大家把65歲退休這個觀念從你印象中抹去，因為你不工作的話，國家勞動力不足，所以你要工作」。

「所以可見的時間內，大概有幾個概念要出現，第一，65歲退休請大家忘掉。」柯文哲表示，如果是這樣，國家勞動力不足，因為老人佔比增加，你不能退休，你還是要繼續工作，不可能國家養你20年，很多小學老師50歲就退休，60歲還在教書非常少，只有佔全部老師1%。柯文哲說，以前是活到老學到老，「現在是活到老、工作到老」。

「第二因為企業轉型速度在變化，所以要工作，但是也要繼續學習新的工作技能。」柯文哲指出，將來整個勞動處的概念，是如何讓這些中高年齡層的人，能夠到陌生職場重新學習，所以要開始協助這些企業有能力去辦理輔導班。