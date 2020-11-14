F-5E戰機重新起飛　台南水交社文化園區有1架退休的F-5E戰機可一睹風采

▲台南市水交社文化園區，停有一架已退休的F-5E戰機可供民眾一睹風采。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

於2020年10月29日失事，空軍立即停飛的F-5E戰機，經進行全面特檢後於14日在空軍台東基地進行特檢後首次飛行！民眾若想觀賞有45年歷史的戰機，可往台南市水交社文化園區，此地停有一架已退休的F-5E戰機可一睹風采。

「水交社」的名稱，是台灣在日據時期在此設立的「水交社」（日本海軍將官的親睦團體），當時海軍航空隊宿舍也設置在此處，是日軍駐紮台南機場的台南海軍航空隊官兵居所。

日本在二次大戰戰敗之後，宣布放棄台灣、澎湖等主權，由中華民國政府接收來台之後，成為空軍443聯隊之基地，隨後陸續擴建成了規模蠻大的空軍眷舍，曾經也有不少駐台美軍官兵居住在此。

1968年為紀念周志開而改稱「空軍志開新村」，旁邊的志開國小也是因此得名，但台南人都還是習慣叫它水交社。隨著時代演進，水交社日式宿舍在2004年、由台南市政府列入指定古蹟予以保存，然後在幾年前開始修復裡頭的老屋並且活化環境，並成立台南市水交社文化園區，於其中規劃8大主題館可以讓大家更深的認識台灣眷村文化。

停放在台南市水交社文化園區的F-5E戰機，是美國在1962年推出的輕型戰機系列，受到世界諸多美國聯盟國採用。1973年2月9日，與美國政府簽訂合作生產計畫，1974年6月開始裝備，同年10月30日、第一架F-5E戰機裝備完畢，舉行出厰典禮，同年12月6日首次升空試飛後，12月28日飛交部隊使用，曾是我國戰機的主力機種。

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