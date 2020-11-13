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台南市智慧路邊停車計費系統BOT案　勇奪第18屆金擘獎唯一特優獎

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▲台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」獲頒政府機關團隊獎唯一「特優獎」，由副市長趙卿惠代表領獎，交通隊團隊陪同領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」獲頒政府機關團隊獎唯一「特優獎」，由副市長趙卿惠代表領獎，交通隊團隊陪同領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財政部「第18屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」13日舉行，台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」獲頒政府機關團隊獎唯一「特優獎」，這不僅是本屆最高榮譽，更是近3屆金擘獎中唯一榮獲特優獎肯定的政府機關團隊，也是唯一兩次榮獲「特優獎」的地方政府機關團隊。

▲台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」獲頒政府機關團隊獎唯一「特優獎」，由副市長趙卿惠代表領獎，交通隊團隊陪同領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長趙卿惠代表台南市政府接受行政院副院長沈榮津公開頒獎，除充分展現台南市在推動智慧城市建設的卓越成就，更讓台南市智慧化停車管理政策成為標竿學習的典範。

市長黃偉哲表示，透過政府與民間合作公私協力完成公共建設是全球趨勢，也是台南市施政重點。市府團隊以市民角度出發，透過促參案件的推動，招攬優良投資人來改善既有公共服務品質，加速提供市民優質公共服務，同時藉引進民間資金、創新科技及經營效率，減輕政府財政負擔，共同構築大台南智慧城市。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限難再增加路邊停車格位，為提供市民一個好行、車好停、交通安全的樂活宜居城市，台南市率全國之先採用促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，在時間上進一步提高周轉效率來增加停車格位供給。本案整合產業資源實踐台南市智慧停車管理目標，實為公私協力共同改善市民問題的典範，再次獲得財政部金擘獎之唯一政府機關團隊「特優獎」榮耀確屬實至名歸。

▲台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」獲頒政府機關團隊獎唯一「特優獎」，由副市長趙卿惠代表領獎，交通隊團隊陪同領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德指出，為達路邊停車收費自動化、提供更便利的停車環境，台南市政府自2017年率全國之先與宏碁智通股份有限公司、台南應用科技大學進行產、官、學三方合作，應用智慧城市與物聯網概念試辦「智慧停車計費系統」，因試辦成效良好，市府決定以民間自行規劃參與公共建設方式擴大建置範圍，最終完成全國首創、全國唯一的智慧路邊停車促參案。

交通局局長王銘德表示，相關招商文件、建置、營運過程皆無前例可以參循，藉由聘請專業顧問公司共同研析路邊停車收費與科技技術特性，訂定最適的招商文件，同時協助民間機構跨機關協調施工方式及用地取得，讓民間機構順利於今2020年5月底完成2000席智慧停車柱建置與營運。

▲台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」獲頒政府機關團隊獎唯一「特優獎」，由副市長趙卿惠代表領獎，交通隊團隊陪同領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市停車管理處處長黃俊傑說明，智慧停車服務自2019年4月啟用後，在建置智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了15.01％，滿意度調查顯示，市民對智慧停車柱的操作、繳費方式都有高達89％滿意之正面評價，顯見「智慧停車計費系統」除受獎項的肯定之外，更受民眾的支持。停管處也將持續縮短民眾尋找停車空位時間，提供市民更優質、更便捷的停車服務。

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