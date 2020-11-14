讓愛傳出去　台南永康就業中心義賣分享愛

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心人員將家中9成新，甚至是全新的少用物品帶來義賣，所得全數捐款給盧葦啟智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



做公益分享愛，勞動部雲嘉南分署永康就業中心人員將家中9成新，甚至是全新的少用物品帶來中心二手義賣，並於蘆葦啟智中心24週年「用愛展翅」園遊會當天設攤義賣，將所得全數捐款給盧葦啟智中心，透過這樣拋磚引玉，讓社會更多的人參與，相信有大家一點一滴的愛心捐助與關懷，能讓更多需要的人受惠。



勞動部雲嘉南分署永康就業中心，今年是第2次與蘆葦啟智中心合作，去年二手義賣所得8600元全額捐助，今年除了由永康就業中心人員設攤義賣外，有中心員工加碼捐出100斤自家裁種的有機「芭樂」，在園遊會當天共襄盛舉義賣。

活動現場非常熱絡，共58個攤位，永康就業中心表示，公益團體募款不易，尤其是小型機構更加困難，希望借由這樣的機會增加機構收入，實質回饋到需要的民眾身上，同時也將永康就業中心設置的i分享平台的精神，廣泛的推廣出去。當日所得 10045元全數捐給「蘆葦啟智中心」，剩下未販售出去的物資也一併捐出，讓這份愛能永續傳遞出去，幫助更多需要的人。



永康就業中心黃豑頡主任表示，去年同仁有這樣的發想，大家都非常熱烈的響應，並落實愛惜物資的理念，反思平日的生活習慣，學會珍惜資源。這樣的善行，讓同仁們在工作之餘多了成就感，今年更因疫情的因素，讓一些機構及團體的捐款變少了，所以同仁們都覺得，今年大家更應多出一份心力。

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