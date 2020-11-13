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新北看藝文表演貴鬆鬆？　葉元之提案：娛樂稅比照北市稅率

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▲ 光雕2.0秀煥新Ｘ興傳奇青年劇場 新北「林家花園」亮麗上演。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北市議員葉元之質疑新北娛樂稅比北市高，擬提案要求比照北市稅率。圖為興傳奇青年劇場於林家花園表演。（示意圖／新北市文化局提供）

記者蔡文鈴／新北報導

台北市政府上個月宣布，為促進娛樂產業發展，北市娛樂稅減半課徵七個月。新北市議員葉元之在預算審查時表示，雙北是共同生活圈，市民在新北從事娛樂活動，要繳比台北高的娛樂稅，相當不合理，與市府經濟發展及推動藝文活動的目標相違背，將會提案促使市府對於藝文活動等項目的娛樂稅比照北市稅率徵收。

葉元之指出，娛樂稅是非常不合時宜的稅，是早期農業時期，為了鼓勵大家努力工作，避免消費、減少娛樂，有「寓禁於徵」的政策意義。但現在已經是工商社會，看電影、看藝文表演等娛樂，早就是民眾日常的休閒生活，沒道理要用課稅的方式來「懲罰」民眾。

葉元之舉例，像是時下年輕人很愛看的脫口秀，除了業者必須繳營業稅外，觀眾也必須繳娛樂稅，這就是變相不鼓勵大家來看表演，打壓相關藝文活動的發展。

雖然娛樂稅極度不合理，考量市府財政困難，葉元之主張先從藝文表演活動開始降徵，至少跟台北市的稅率一樣，才能凸顯市府重視藝文活動。

葉元之表示，未來板橋火車站旁會有大型的表演中心，新北也陸續興建具規模的表演場館，若不降娛樂稅，民眾要是看「蔡依林演唱會」或是「雲門舞集表演」，新北市收的娛樂稅都比台北市高，相當不合理。職業表演娛樂稅，市民在新北要繳10％，在北市只要2.5％。

葉元之說，根據稅捐處估算，若是將藝文活動娛樂稅比照台北市徵收，估計使新北市府稅收減少750萬，其實影響不大，但能凸顯新北市重視娛樂業發展形象，更有利市府招商，以及民眾來新北消費，其實對新北市政發展更加有利。

▼新北市議員葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜競選辦公室發言人 王淺秋 鄭照新 葉元之 何庭歡。（圖／記者屠惠剛攝）

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