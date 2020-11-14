邀「碗粿父女」今下午沙鹿擺攤！　顏清標霸氣請鄉親吃50條菜頭粿

記者陳羿妏／綜合報導

雲林一對賣碗粿的林姓父女因11歲女兒於粉專公告將「買10份碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植成「買碗粿就送蘿蔔糕」，引發顧客瘋搶，而林父事後為了讓女兒知道誠信的重要，決定虧本照賣。對此，大甲鎮瀾宮董事長顏清標獲悉後，先是包下160碗碗粿，更在臉書宣布，邀請碗粿父女今（14日）下午2時前來台中沙鹿服務處擺攤，並親自贈送50條菜頭粿給鄉親。

▲顏清標自上回霸氣下單160碗碗粿後，今天下午他將邀請碗粿父女前來擺攤，並親送50條菜頭粿給鄉親吃。（圖／翻攝顏清標臉書）

顏清標於臉書發文提到，當時他一看到碗粿父女的感人新聞，循線聯繫到林父，立即下單，並於隔天由廟方人員驅車前往雲林斗南交流道面交取餐，而因為林父全是手工製作，他們買走現有的160碗碗粿後，答應林父「下回有製作我們一定再過來唷！」

顏清標說到，他吃下第一口碗粿時，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證，也瞬間讓他回想起父親說過的道理「吃人一口，還人一斗」，以後長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人！

最後，顏清標也以「阿標邀請大家一起吃美食做公益」公告，今（14日）下午2時他邀請碗粿父女前來沙鹿區正義路1號，也就是顏寬恒、顏麗敏的聯合服務處門口擺攤，歡迎大家一起做公益，享用美味碗粿，另外他也表示將親自贈送50條菜頭粿分享給大家。

▼林父為了教女兒誠信的重要，虧本照賣感動顏清標。（圖／記者蔡佩旻攝）

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