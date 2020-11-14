境外+3！台女從菲律賓返國檢驗「先陰後陽」搭高鐵返家才知確診！

▲疾管署記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，其中一名從菲律賓探親返國的本國籍女性，檢疫期滿採檢出現微弱異常訊號，重新複驗陰性，恰巧實驗室引進新試劑，使用該檢體再驗一次，竟然呈現陽性，最後判定確診。通知該女時已經在搭高鐵返家途中，所幸有全程配戴口罩且旁邊無其他乘客，無須匡列接觸者。

新增3例新冠肺炎境外移入病例分別自菲律賓、印尼、克羅埃西亞（案599~601）入境。發言人莊人祥表示，案599為40多歲本國籍女性，今(2020)年2月上旬至菲律賓探親，10月29日返台，入境迄今無症狀。

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11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性；為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性(Ct值33)，於今日確診。

個案是於檢疫期滿搭車返家途中接獲陽性通知，後續經調查個案座位旁無其他乘客，亦無與他人交談，且個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。

至於案600為30多歲印尼籍女性移工，11月7日來台工作，入境時無症狀，集中檢疫所檢疫期間，於11月9日出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，因症狀持續，11月13日採檢通報，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共42人，其中同班機前後二排座位旅客29人及同車接觸者1人，列居家隔離；同班機機組員12人因有適當防護，列自主健康管理。

案601為40多歲克羅埃西亞籍男性，是國內首見克羅埃西亞境外移入病例。莊人祥表示，個案平時即有鼻子過敏情形，今年7月曾出現症狀，並於克羅埃西亞確診武漢肺炎，隔離14天後症狀緩解，且經複驗陰性故解除隔離。

個案本次因受台灣公司聘請，於10月29日來台工作，入境時無症狀，並持有登機前3日內陰性報告。個案居家檢疫期間，曾於11月1日出現鼻塞症狀，自認是過敏故未通報；11月13日檢疫期滿，因臺灣公司要求，同日自費採檢，並於今日確診。莊人祥表示，無法判斷是否二次染疫，以數值來看，可能是病程後期時陰時陽狀態；目前已掌握個案接觸者共3人，為公司同事，因曾與個案共餐，列居家隔離。

根據指揮中心統計，過去7天每天都有境外移入新增；國內目前累計600例確診，分別508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。